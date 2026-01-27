본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

인제군, 영어교육센터 3개 캠퍼스 체계 구축…1학기 수강생 모집

이종구기자

입력2026.01.27 09:42

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해부터 북면캠퍼스 첫 개소
권역별 영어교육 접근성 강화

강원도 인제군이 인제영어교육센터 '북면캠퍼스'를 새롭게 조성하고, 인제본원·기린캠퍼스와 함께 권역별 3개 캠퍼스 운영에 들어간다.

인제군청 전경.

인제군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

군은 오는 2월 13일까지 인제영어교육센터 3개 캠퍼스에서 2026년 1학기 정규 프로그램 수강생 460명을 모집한다고 밝혔다.


올해부터 북면캠퍼스가 처음 운영되면서, 기존 인제본원과 기린캠퍼스를 포함한 3개 권역에서 영어교육이 이뤄지게 됐다. 이에 따라 학생들의 통학 부담을 줄이고 교육 접근성도 한층 개선될 것으로 기대된다.

모집 대상은 인제군에 주소지를 둔 유아(6~7세) 및 초등학생이다. 캠퍼스별 모집 인원은 인제본원 220명, 북면캠퍼스 120명, 기린캠퍼스 120명이다. 교육 과정은 3월 9일부터 8월 14일까지 운영되며, 수강료는 월 5만원이다. 신청자가 모집 인원을 초과할 경우 학년별 추첨을 통해 선발한다.


수강 신청은 지난 26일부터 2월 13일 18시까지 인제영어교육센터 홈페이지를 통해 가능하다.


인제군 관계자는 "북면캠퍼스 운영으로 지역 학생들이 가까운 곳에서 안정적으로 영어교육을 받을 수 있는 환경이 마련됐다"며 "앞으로도 지역 학생들의 글로벌 역량 강화를 위해 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

37분 매진이 부른 글로벌 파장…멕시코 대통령도 BTS 추가 공연 요청

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

서울시 공무원 국외출장 깐깐해진다

새로운 이슈 보기