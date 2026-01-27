LG CNS, 연매출 6조 돌파…AX·클라우드 사업이 성장 견인

매출, 전년 대비 2.5% 늘어난 6조1295억원

영업이익 8.4% 증가

AX 수요 급증에 AI·클라우드 매출 7% 성장

LG CNS가 인공지능(AI)과 클라우드 분야에서 꾸준한 성장세를 보이면서 사상 첫 6조원대 매출을 기록했다. AI 수요가 늘면서 AI 전환(AX)과 클라우드 분야의 수익 확대가 호실적을 이끌었다.

LG CNS(LG씨엔에스)는 지난해 6조1295억원의 매출과 5558억원의 영업이익을 기록했다고 27일 공시했다. 2024년도와 비교해 매출은 2.5%, 영업이익은 8.4% 증가했다. 영업이익률도 전년 대비 0.5%포인트 높아진 9.1%를 기록했다.

분기 기준으로 지난해 4분기 매출은 1조9357억원, 영업이익은 2160억원이다.

주요 사업 부문인 AI와 클라우드 분야의 연간 매출은 7% 성장했다. LG CNS는 AI 분야에서 금융, 제조, 공공 등 다양한 산업군에서 고객사를 확보하면서 AX 사업을 확장하고 있다. 에이전틱 AI 풀스택 플랫폼인 '에이전틱웍스'를 활용한 사업을 본격화하는 한편, 글로벌 클라우드 3사(아마존웹서비스, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드)의 AI 서비스를 적용한 AX 사업도 전개 중이다.

아울러 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 LG AI연구원 컨소시엄에 참여해 파인튜닝 방법론 개발과 데이터 수집·정제 등의 역할을 맡고 있다. 정원석 신영증권 연구원은 "LG CNS는 엑사원이 최종적으로 국가대표 AI 모델로 선정될 경우 큰 수혜자"라고 말했다.

또 클라우드 분야에서는 설계와 운영 역량에 더해 고효율 냉각 솔루션, 첨단 전력 시스템 등 LG 계열사들의 핵심 역량을 모은 솔루션을 기반으로 AI 데이터센터 경쟁력을 강화했다.

스마트물류 사업은 뷰티, 푸드, 패션, 방산 영역으로 포트폴리오를 확장했다. 스마트팩토리 사업은 방산, 반도체, 제약 영역에서 수주한 프로젝트를 진행 중이며, 중소·중견 제조기업을 위한 경량형 스마트팩토리 솔루션 판매도 늘리고 있다.

디지털 비즈니스 서비스 분야에서는 한국예탁결제원과 미래에셋생명보험, NH농협은행 등 대형 금융사들의 IT 사업을 수주했다. 에이전틱 AI 중심의 시장 변화에 발맞춰 AI 기반 개발 방식도 도입하면서 시스템 통합(SI)과 운영(SM) 역량을 강화하고 있다.

LG CNS는 올해 국내 AX와 로봇 전환(RX)에 힘을 싣는다. 에이전틱 AI 사업은 에이전틱웍스 플랫폼 등에 탑재 가능한 산업별, 업무별 특화 에이전트를 추가 개발한다. 다양한 글로벌 빅테크와의 파트너십을 통해 AX 시장의 영향력도 키운다.

신성장 사업으로 꼽히는 피지컬 AI 사업도 추진하고 있다. 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 활용해 산업 현장 데이터로 로봇의 동작을 파인튜닝·고도화하고 자체 로봇 통합 운영 플랫폼을 확보하고 있다. 10여곳의 고객사 대상으로는 로봇의 업무 수행 개념검증(PoC)을 진행 중이다. 향후에는 휴머노이드 로봇 하드웨어에 로봇 두뇌인 RFM과 자체 로봇 플랫폼을 결합해 통합 서비스를 제공할 계획이다.

글로벌 시장에서 사업 확대도 이어나간다. 물류·제조 AX 사업은 북미 지역에서 계열사 공장의 완전 자동화를 위한 로봇 도입 사업을 확대 중이다. 데이터센터 사업은 국내 기업 최초로 해외(인도네시아) AI 데이터센터 구축 사업을 수주해 인근 베트남 등으로의 확장을 준비하고 있다.

김준섭 KB증권 연구원은 "기업 고객의 클라우드와 AI 채택 수요의 폭발적 성장은 눈여겨봐야 할 포인트"라면서 "AX 매출 증가는 클라우드 관련 매출까지 늘린다는 점에서 의미를 가진다"고 분석했다.





이명환 기자



