대전시, 라이브커머스 플랫폼 '라이브 대장'통해 소상공인 매출 돕는다

대전사랑몰과 복지몰 연계, 온라인 홍보관 입점 지원

대전시가 온라인 경쟁력을 갖춘 소상공인을 육성하고 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 대전형 라이브커머스 플랫폼인 '라이브 대장'을 통해 총 3회의 판매방송을 지원한다.

시는 이같은 내용의 '소상공인 온라인 판로지원 사업'을 본격 추진하며, 특히 올해는 성장 가능성이 높은 업체를 중심으로 지원 대상을 선정해 업체당 판매방송 횟수를 기존 2회에서 3회로 확대하고, 대전시 공공 온라인몰인 대전사랑몰과 복지몰 등 공공 온라인플랫폼과의 협업도 더욱 강화해 나갈 계획이다.

아울러 행정정보공동이용을 활용해 제출 서류를 대폭 간소화하고, 온라인 접수 방식을 도입해 신청 절차의 편의성을 크게 높였다.

선정된 업체는 방송기획부터 마케팅까지 맞춤형 전방위 지원을 제공받는다. '라이브대장'은 라이브대전장터의 줄임말로 라이브의 선두주자, 라이브 큰 시장이 열렸다는 의미를 말한다.

또한, 대전사랑몰과 복지몰 등 공공 온라인플랫폼과 협업한 판매방송과 함께 온라인 상설 홍보관 입점 기회도 추가로 제공된다.

모집 기간은 오는 2월 25일까지이며 대전에서 사업장을 운영 중인 소상공인으로서 라이브 판매방송을 통해 판매가 가능한 제품을 보유한 업체라면 누구나 신청할 수 있다.

자세한 사항은 대전시 중소기업지원 포털 대전비즈에서 공고문을 확인할 수 있으며, 기타 궁금한 사항은 대전일자리경제진흥원으로 문의하면 된다.

박제화 대전시 경제국장은 "이번 사업은 그동안 꾸준한 매출 성장으로 정책 효과를 입증해 왔다"며 "온라인 판로를 발판으로 소상공인의 새로운 성장 기회를 넓히고 강소기업으로 도약할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"고 강조했다.

한편, 시는 2022년부터 '라이브 대장'을 운영하며 대형 e커머스 플랫폼과의 협업을 통해 유통채널을 확장해 왔으며, 매년 연계 매출 성장세를 이어가 전년도에는 12억 5000여만 원의 매출을 달성하는 등 지역 소상공인의 경쟁력을 입증하는 성과를 거뒀다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>