남양유업 백미당, ‘딸기 아이스크림’ 출시…동반 메뉴 50% 할인

프리미엄 커피·아이스크림 브랜드 백미당이 겨울 한정 딸기 신메뉴 출시를 기념해 이달 31일까지 '딸기 위크' 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다. 딸기 시리즈 신메뉴 주문 시 함께 구매한 단품 메뉴 1종을 50% 할인된 가격에 제공한다.

백미당은 이달 새롭게 선보인 ▲딸기 아이스크림 ▲생딸기를 올린 우유 아이스크림 ▲딸기 크림 라떼 ▲딸기 디저트 컵 4종 전 라인업을 이번 프로모션 적용 대상으로 구성했다. 백미당 김포공항점을 제외한 전국 매장에서 동일하게 운영된다. 해당 프로모션은 고객 반응에 따라 2월 마지막 주에도 동일한 혜택으로 한 차례 추가 진행될 예정이다.

특히 이번에 새롭게 출시한 '딸기 아이스크림'은 백미당 시그니처 유기농 우유 베이스에 제철 딸기의 풍미를 더한 시즌 한정 메뉴로 출시 이후 소비자 반응이 빠르게 확산하고 있다. 기존 토핑형 시즌 메뉴와 달리 유기농 우유아이스크림 베이스에 딸기 원료를 적용해 부드러운 식감과 딸기우유 풍미를 구현했다. 여기에 달콤한 동결건조 딸기를 토핑으로 더해 시각적 완성도와 상큼한 맛의 균형을 높였다.

'딸기 크림 라떼'와 '딸기 디저트 컵', '생딸기를 올린 우유아이스크림' 3종에는 설향 생 딸기를 더해 상큼함과 프리미엄 감성을 더했다. 딸기 크림 라떼는 유기농 우유로 만든 딸기 라떼에 딸기 크림을 얹었고 딸기 디저트 컵은 우유 아이스크림 위에 딸기와 바삭한 다크초코펄을 더했다. 생딸기를 올린 우유 아이스크림은 우유 아이스크림과 딸기 퓨레, 생딸기가 조화롭게 어우러진다.

아울러 백미당은 이번 프로모션과 함께 SNS 인증샷 이벤트도 마련했다. 오는 31일까지 백미당 공식 인스타그램을 팔로우한 뒤 '딸기 아이스크림'과 핑크 컬러 아이템을 촬영해 필수 해시태그와 함께 개인 SNS 계정에 올리면 된다. 참여 고객 중 추첨을 통해 20명에게 백미당 모바일 상품권과 딸기 아이스크림 기프티콘 등을 증정한다.

백미당은 프리미엄 커피와 아이스크림을 전문으로 하는 카페 브랜드로, 청정 농가에서 생산한 무농약 유기농 우유를 사용해 깊고 부드러운 풍미를 담은 아이스크림과 라떼가 대표 메뉴다.

백미당 관계자는 "딸기 시즌을 맞아 신메뉴를 보다 합리적인 가격으로 경험할 수 있도록 프로모션을 기획했다"며 "앞으로도 시즌성과 브랜드 감성을 살린 차별화된 고객 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 했다.





