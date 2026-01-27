스타벅스 ‘캠퍼스 버디’ 55만명 돌파…대학생 5명 중 1명 가입

2024년 9월 론칭 이후 가입자 수 성장

무료 가입, 할인 쿠폰 등 대학생 ‘맞춤형’ 혜택



스타벅스 코리아는 대학생 전용 멤버십 '캠퍼스 버디'의 누적 가입자 수가 55만명을 넘어섰다고 27일 밝혔다. 2024년 9월 서비스 출시 이후 약 1년 4개월 만이다. 한국교육개발원에 따르면 2025년 기준 전국 대학(원)생 수는 301만6724명으로, 대학(원)생 5명 중 1명은 캠퍼스 버디 회원인 셈이다.

캠퍼스 버디는 카카오톡 학생증 발급이 가능한 전국 400여개 대학·대학원 재학생과 휴학생을 대상으로 운영되는 멤버십이다. 재학 인증을 위해 매년 갱신 절차가 필요하지만 가입자는 꾸준히 증가하고 있다.

스타벅스는 캠퍼스 버디의 성장 배경으로 '대학생 맞춤형 혜택'을 꼽았다. 캠퍼스 버디는 무료 멤버십으로, 스타벅스 리워드 회원이 카카오톡 학생증을 등록하면 별도 비용 없이 이용할 수 있다.

대학(원) 재학 기간에만 사용할 수 있는 전용 멤버십이라는 점도 차별화 요소다. 대학생만을 위한 멤버십이라는 인식이 확산하면서 소속감과 연대감이 자연스럽게 형성됐다는 평가다. 현재 가입자가 가장 많은 학교는 고려대, 한양대, 경희대, 중앙대, 서울대 순이다.

할인 폭이 큰 쿠폰 구성도 가입 확대를 이끌었다. 캠퍼스 버디 회원에게는 최초 가입 시 제조 음료 50% 할인 쿠폰을 비롯해 주중 제조 음료 30% 할인, 주말 제조 음료 1+1, 매월 푸드 20% 할인 쿠폰 등이 제공된다. 이 가운데 가장 많이 사용된 쿠폰은 '주중 제조 음료 30% 할인 쿠폰'으로 나타났다. 평일 수업과 과제가 많은 대학생 생활 패턴과 맞아떨어졌다는 분석이다.

캠퍼스 버디는 스타벅스의 20대 고객 록인(lock-in) 전략에서도 성과를 내고 있다. 스타벅스에 따르면 캠퍼스 버디 가입 고객은 미가입 고객 대비 구매 빈도가 높았고, 분기별 구매 금액도 꾸준히 증가했다. 2025년 4분기 구매 금액은 같은 해 1분기 대비 약 60% 늘었다. 캠퍼스 버디 이용이 가장 활발했던 시기는 11월로, 2학기 기말고사와 졸업시험 준비 기간에 방문이 집중된 것으로 분석됐다. 3월 이후 구매 금액이 본격적으로 늘어난 것도 개강과 함께 캠퍼스 인근 매장 이용이 증가한 영향으로 풀이된다.

캠퍼스 버디 회원들이 가장 많이 주문한 음료는 아이스 카페 아메리카노, 아이스 자몽 허니 블랙티, 아이스 블랙 글레이즈드 라떼(시즌 종료) 순이었다. 푸드는 샌드위치류가 인기를 끌었다. 수업과 스터디로 바쁜 대학생들이 식사 대용으로 구매하는 경우가 많았다는 설명이다.

스타벅스는 올해 캠퍼스 버디 전용 이벤트를 강화할 계획이다. 이달에는 티 음료, 프리푸치노, 블렌디드 주문 시 리워드 적립에 따라 별 적립이나 무료 쿠폰을 제공하는 이벤트를 진행했다. 이어 3월 개강, 4월 시험 기간, 5월 대학 축제 등 학사 일정에 맞춘 테마형 이벤트를 순차적으로 선보일 예정이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



