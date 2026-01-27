대전 매력 널리 알릴 '스타의 탄생! 대전시민 오디션!' 개최

유튜브 채널 '대전TV' 통해 실시간 생중계



오는 2월 9일 오후 2시 대전 예술가의 집 누리홀서 열려

대전의 매력을 널리 알릴 '스타의 탄생! 대전시민 오디션!'의 최종 현장 오디션이 오는 2월 9일 오후 2시 대전 예술가의 집 누리홀에서 열린다.

이번 오디션에는 총 152명의 시민이 지원해 뜨거운 관심을 모았으며, 대상 1인을 비롯해 세대별 최우수상 4인, 우수상 5인 선정을 놓고 치열한 경쟁이 펼쳐질 예정이다. 최종 오디션은 대전시 공식 유튜브 채널 '대전TV'를 통해 실시간 생중계된다.

지원자들은 배우, 개그맨, 아나운서, 댄서 등 다양한 분야에서 활동 중인 인재들로 구성됐으며, 현역 전문가뿐 아니라 대중에게 잘 알려진 유명 연예인 다수도 참가해 오디션의 기대감을 한층 높이고 있다.

서류 및 영상 심사를 거쳐 총 112명이 2차 심사 대상자로 선정됐으며, 방송작가, PD, 아나운서, 대학교수 등 관련 분야 전문가로 구성된 5인의 심사위원단이 연기력, 전달력, 전문성, 창의성, 대전에 대한 애정 등을 종합적으로 평가해 최종 무대에 오를 20명을 선발 중이며, 최종 선발 인원은 오는 30일 대전광역시 공식 SNS와 유튜브를 통해 발표할 예정이다.

최종 현장 오디션은 대전시 홍보대사이자 개그맨인 김경진의 사회로 진행되며, 참가자들은 1인당 5분씩 자신만의 끼와 매력을 선보일 예정이다. 또한 실시간 시청자를 대상으로 한 참여 이벤트를 통해 총 100만 원 상당의 경품도 제공한다.

'대전시민 오디션'은 2026년 대전시청에서 제작하는 유튜브 콘텐츠와 인스타그램 릴스 등 시민 참여형 홍보 콘텐츠에 출연할 주인공을 발굴하기 위한 프로젝트로, 시민의 시선에서 대전의 매력을 보다 자연스럽고 생동감 있게 전달하고자 마련됐다.

이장우 대전시장은 "많은 시민 여러분이 적극적으로 참여해 주셔서 매우 뜻깊게 생각한다"며 "대전에 이처럼 다양한 재능과 끼를 지닌 분들이 많다는 사실에 큰 감동을 받았다"고 말했다.

이어 "최종 오디션을 통해 선발된 인재들을 중심으로 재미와 공감을 갖춘 콘텐츠를 제작해 대전의 매력을 널리 알리겠다"며 "아쉽게 최종 무대에 오르지 못한 분들께도 향후 콘텐츠 제작에 참여할 기회를 마련하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>