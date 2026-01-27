ETRI "재난 심리회복지원도 AI가 맡아서"

재난 심리회복지원을 도맡을 인공지능(AI) 플랫폼이 개발됐다. 재난이 대형·일상화되면서 재난 경험자의 심리회복지원 수요가 늘고 있는 상황을 고려할 때 AI와 ICT기술을 접목한 재난 심리회복지원 플랫폼이 현장에 효과적으로 적용될 수 있을 것이라는 기대가 나온다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 한국트라우마연구교육원, ㈜트로닉스, ㈜후트론, ㈜다이퀘스트, 광신대와 공동으로 수행한 '재난유형별 외상후 스트레스 장애(PTSD) 평가방법 및 심리회복 모델 개발' 연구로 AI 기반의 재난심리회복지원 플랫폼을 개발했다고 27일 밝혔다.

ETRI 연구팀이 AI 기반 재난 심리회복지원 플랫폼의 주요 기능과 서비스 흐름을 점검·논의하고 있다. 한국전자통신연구원 제공 AD 원본보기 아이콘

개발된 플랫폼은 활동가 등록 및 활동 이력의 체계적 관리와 재난 경험자 사례 발굴·등록, 생애주기별(청소년·보호자·성인 등) 맞춤형 정밀 심리평가 및 면접지 제공 등 기능으로 그간 수기 또는 엑셀 시트에 의존해 온 행정안전부 재난심리회복지원 업무를 전면 디지털화한 것이 특징이다.

또 '재난 후 성장 척도'와 '재난 회복탄력성 척도'를 적용해 재난 이후 심리회복 과정을 보다 정밀하게 평가할 수 있도록 했다.

개발된 기술은 실제 재난 현장에서 효과가 입증됐다. 지난해 2월 대전에서 발생한 초등학생 피살 사건 당시 ETRI의 '생애주기별 재난심리회복 상담 일지 5종'이 현장에 적용돼 11일간 유족과 목격자의 심리 안정 지원에 활용되면서 거둔 성과다.

특히 지난 2년간 3차례에 걸쳐 전국 재난심리지원센터 소속 활동가 50여 명을 대상으로 재난 심리회복지원 플랫폼을 실증했을 때 평균 80점 이상의 높은 만족도를 기록하기도 했다.

별개로 ETRI는 최근 3년간 재난을 경험한 한국인 2000명을 대상으로 심층 인터뷰를 진행해 국내 최초의 재난 경험자 기반 데이터셋을 구축했다. 이는 외국어 데이터에 의존한 기존 AI 모델이 한국인의 언어적 표현과 문화적 맥락을 충분히 반영하지 못했던 한계를 극복한 성과로 평가 받는다.

이러한 기술적 성과를 토대로 ETRI는 2023년 표준 제정을 시작으로 재난심리지원 서비스 시스템 참조 구조의 고도화를 추진한 결과, 지난해 최종 개정(TTAK.KO-10.1438-Part1/R1)을 완료했다.

ETRI는 제정된 표준이 복지부 트라우마센터, 교육부 Wee센터 등 부처별로 운영되던 재난심리지원 체계를 재난 컨트롤타워인 행안부 중심으로 데이터를 연계하고 국민에게 일원화된 재난심리지원 서비스를 제공하는 역할을 할 것으로 기대한다.

실제 ETRI는 행안부 재난복구국과 협력해 이번 연구 성과가 국가 재난심리지원 시스템으로 정착할 수 있도록 '정보화 전략계획(ISP) 사업'을 위한 예산 확보에 공동 대응하기로 했다.

ETRI 인공지능융합연구실 오승훈 책임연구원은 "재난 심리회복지원 플랫폼은 단순한 기술 개발을 넘어 국민의 생명과 정신 건강을 지키는 국가 안전망을 AI 시대에 맞게 업그레이드했다는 점에서 의미를 갖는다"며 "관계 부처와의 협력을 토대로 이 플랫폼이 현장에 조속히 확산될 수 있도록 하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



