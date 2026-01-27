돌아온 이해찬, 김민석·정청래 영접…닷새간 사회장 진행

오늘 오전 대한항공편으로 운구

민주당 지도부·정부 인사 참석

인천공항 계류장서 추모식 개최



장례 민주평통·민주당 공동주관

정청래 등 지도부가 상주 역할

오늘 정오부터 빈소 조문 가능

베트남 출장 중 별세한 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 대한항공 KE476편 항공기를 통해 국내로 운구된 뒤 서울대병원 장례식장 빈소에 도착했다. 더불어민주당 지도부가 빈소를 지키며 상주 역할을 맡는다.

베트남 출장 중 별세한 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 인천국제공항에 도착해 운구되고 있다. 공항사진기자단 AD 원본보기 아이콘

이 전 총리 시신을 싣고 베트남 호찌민 떤선녓 국제공항을 출발한 대한항공 KE476편 항공기는 4시간30분 만인 이날 오전 6시53분께 인천국제공항 제2여객터미널에 착륙했다. 유가족과 대통령 정무특별보좌관인 민주당 조정식 의원을 비롯해 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등도 함께 귀국했다.

상임 장례위원장을 맡은 김민석 총리와 정당 상임공동 장례위원장을 맡은 정청래 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 민주당 지도부, 이 전 총리의 55년 지기인 정동영 통일부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 조국 조국혁신당 대표와 신장식 최고위원 등은 오전 6시께 공항에 도착해 운구를 지켜봤다. 오전 7시13분께 군악대를 비롯한 군 의장대 20명 도열한 가운데 비행기에서 이 전 총리의 관을 내렸다. 관은 호찌민에서 실을 때와 같이 대형 태극기 덮여 있었다.

우원식 국회의장과 정청래 더불어민주당 대표 등이 27일 인천국제공항에서 이해찬 전 국무총리의 시신을 영접하고 있다. 공항사진기자단 원본보기 아이콘

추모식은 계류장에서 오전 7시35분께 시작됐다. 영접 인사들이 관 양편에 도열해 묵념하자 의장대는 약 5분간 장송곡을 연주하며 한 발씩 걸음을 옮겨 관을 운구했다. 영접 인사들은 침통한 표정으로 의장대의 뒤를 따랐고, 관이 운구 차량에 실리자 고개 숙여 경례했다.

베트남 현지에서 임종을 지킨 이해식 의원은 공항에서 기자들과 만나 "평생을 공적으로 헌신하다 가셨는데 마지막까지 공직의 임무를 수행하시다가 가시는 모습을 보고 공적 마인드, 생전 항상 강조하셨던 퍼블릭 마인드를 다시 되새기게 됐다"며 "남기신 유업을 후배들이 잘 이어가도록 다짐했다"고 했다.

베트남 출장 중 별세한 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 도착해 운구되고 있다. 공동취재 원본보기 아이콘

장례는 민주평화통일자문회의와 민주당이 공동 주관한다. 이날부터 오는 31일까지 닷새간 기관장·사회장으로 엄수되며 조문은 이날 정오부터 가능하다. 장례 기간에는 정청래 대표 등 민주당 지도부가 빈소를 지키며 상주 역할을 맡기로 했다. 상임 장례위원장은 김민석 국무총리가 맡고, 시민사회·정당 상임 공동 장례위원장은 백낙청 서울대 명예교수, 정 대표로 한다. 공동 장례위원장으로서 각 정당 대표와 각계 사회 원로를 모시는 역할이다.

이 전 총리는 노무현 정부에서 국무총리를 지냈다. 이재명 대통령의 정치적 멘토로 꼽히는 정치 원로로 7선 의원 출신이다. 지난해 10월 장관급인 민주평통 수석부의장에 임명됐다. 민주평통 아시아태평양지역 운영위원회의 참석차 베트남을 방문했다가 지난 23일 심근경색으로 쓰러졌다. 현지 병원에서 치료받았지만 건강 상태가 악화해 지난 25일 오후 2시48분(한국시각 오후 4시48분) 향년 73세를 일기로 현지에서 별세했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



