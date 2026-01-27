본문 바로가기
'車리스·렌트 플랫폼 운영' 디자인앤프랙티스, 151억 시리즈A 투자 유치

황서율기자

입력2026.01.27 09:13

자동차 리스·렌트 관리 플랫폼 '차즘'을 운영하는 디자인앤프랙티스가 151억원 규모 시리즈 A 투자를 유치했다고 27일 밝혔다.


스톤브릿지(리드 투자사), KB인베스트먼트, 퓨처플레이 등 재무적 투자사와 현대자동차 계열의 제로원벤처스, LX그룹 계열 LX 벤처스, 아랍에미리트 아부다비 소재의 글로벌 투자사쇼룩 HQ 등 국내외 전략적 투자사들이 함께 참여했다.

퓨처플레이는 초기 투자사로 프리A-브릿지-시리즈A 전 라운드에 거쳐 팔로우온(후속) 투자를 이어갔다. 이번 시리즈A 투자를 포함해 디자인앤프랙티스의 누적 투자 유치 금액은 190억원에 달한다.


차즘은 자동차 리스·렌트 시장에서 차량 계약, 운행, 반납, 유통 등 전 과정을 데이터로 관리하는 플랫폼이다. 차량의 이력을 체계적으로 관리하고 신뢰성을 확보해 고객이 차량 상태와 거래 조건을 투명하게 이해하고 예측 가능한 기준으로 차량을 선택할 수 있게 돕는데 초점을 맞추고 있다.


이같은 운영모델을 바탕으로 차즘은 리스·렌트 반납 차량을 활용한 글로벌 유통·수출 사업을 일본, 중동 시장을 중심으로 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

정상연 디자인앤프랙티스 대표는 "자동차는 개인이 소비하는 재화 중 가장 비싸지만 가격 변동과 유통 구조의 불투명성으로 인해 소비자가 감당해야 할 리스크가 지나치게 큰 시장"이라며 "차즘은 이러한 구조적 문제를 해결해 차량을 소유의 대상이 아닌 관리 가능한 소비 자산으로 전환하고 고객의 차량 소비 습관 자체를 바꾸는 것을 목표로 나아갈 계획"이라고 전했다.


한편 차즘은 출시 1년 반만에 누적 회원 30만명, 누적 거래액 1180억원을 기록했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
