속초시, 설 명절 맞아 2월 속초사랑상품권 ‘특별할인’ 판매

발행규모 70억원·할인율 15%·구매 한도 70만원으로 확대

가맹점 4142곳으로 확대…1월 발행분 당일 완판 ‘인기’

강원도 속초시가 설 명절을 앞두고 속초사랑상품권 특별할인 판매에 나서며 할인율과 구매 한도를 확대한다.

2월 속초사랑상품권 특별할인 판매. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저, 시민들의 장보기 부담을 덜고 지역 내 소비 진작과 경기 활성화를 위해 속초사랑상품권을 70억원 규모로 확대 발행한다. 명절로 지출이 늘어나는 시기를 고려해 기존 10%였던 할인율은 15%로, 1인당 구매 한도는 50만원에서 70만원으로 상향한다.

2월 속초사랑상품권 구매는 2월 2일 오전 9시부터 지역사랑상품권 chak 앱을 통해 가능하다. 예산이 소진되면 판매는 자동 종료된다. 속초사랑상품권 카드는 농협, 우리은행, 신협, 새마을금고, 우체국에서 발급 신청할 수 있다.

속초사랑상품권 가맹점 수는 2026년 1월 기준 4142개소다. 2025년 3127개소 대비 약 32% 이상 늘었다. 시는 지난 1월 발행한 속초사랑상품권이 당일 오후 예산이 전액 소진될 만큼 시민 호응이 컸던 점을 들어, 이번 특별할인 판매도 높은 참여가 예상된다고 설명했다.

속초시 관계자는 "이번 특별할인 행사를 통해 설 명절 기간 시민들의 가계 부담을 덜고 소상공인 매출 증대에도 이바지해 보다 따뜻한 설 명절을 맞는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>