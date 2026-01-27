본문 바로가기
매쉬업벤처스, AI기반 이커머스 M&A 플랫폼 '비즈토스' 시드투자

김대현기자

입력2026.01.27 09:07

인공지능(AI) 기반 이커머스 인수합병(M&A) 중개 플랫폼 비즈토스 개발사 이숲컴퍼니가 매쉬업벤처스, 테일벤처스로부터 시드 투자를 유치했다고 27일 밝혔다.


비즈토스는 이커머스 사업체를 대상으로 데이터 기반 실사와 가치평가를 진행해 인수자와 매도자 간 거래를 중개하는 플랫폼이다. 재무, 마케팅, 고객 행동 데이터 등을 구조화한 전문 인수제안서를 제공하며, 이커머스 및 마케팅 실무 출신 전문가가 매물별로 배정돼 가격 협상부터 계약, 클로징까지 전 과정을 밀착 관리하는 것이 특징이다.

비즈토스는 PG(전자결제), 광고, 마켓플레이스 데이터를 직접 검증함으로써 매출 부풀리기나 트래픽 조작 등 데이터 왜곡을 탐지한다. 또한 리뷰, 검색 순위, 플랫폼 알고리즘 등 무형 자산을 정량화해 이커머스에 특화된 독자적인 가치평가 모델을 적용하고 있다. 이를 통해 매도자와 인수자 모두 신뢰할 수 있는 투명한 M&A 환경을 제공한다.

비즈토스의 AI 자동화 솔루션은 통상 3~6개월이 걸리던 재무 및 영업 실사 기간을 평균 3일 이내로 단축했다. 이를 통해 수수료 부담을 낮추고 합리적인 비용을 제시함으로써 중소 브랜드에도 M&A 기회를 제공한다. 이숲컴퍼니는 최근 이러한 기술력을 인정받아 중소벤처기업부 주관 팁스(TIPS) 프로그램에 선정돼 최대 5억원의 연구·개발(R&D) 자금을 확보했다. 이번 팁스 선정은 리드 투자사인 매쉬업벤처스의 추천으로 이뤄졌다.


이상철 이숲컴퍼니 대표는 "이번 투자 이후 패션·뷰티, 푸드, 리빙 등 이커머스 전 영역에 걸쳐 매물 포트폴리오를 확장할 계획"이라며 "향후 RBF(매출 기반 파이낸싱), 예치금 서비스 등의 기능을 추가한 이커머스 전문 핀테크 인프라로 도약하겠다"고 전했다.


이번 투자를 주도한 박은우 매쉬업벤처스 파트너는 "한국 이커머스 시장이 전 세계 5위 규모로 성장했음에도 대부분의 이커머스가 실질적 가치를 제대로 평가받기 어려웠던 것이 현실"이라며 "이숲컴퍼니는 중소형 M&A 가치평가부터 시작해 새로운 금융서비스로 확장하려는 담대한 비전을 실행하고 있는 팀이다. 앞으로의 성장이 기대된다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
