서울 중구, 청소년센터에 30석 규모 스터디룸 개소

김민진기자

입력2026.01.27 08:59

108㎡ 규모, ㈜신세계 지원

서울 중구(구청장 김길성)가 청소년 무료 학습공간인 '스마트 스터디룸'을 조성해 지난 21일 문을 열었다고 27일 밝혔다.

스마트 스터디룸 개소식 모습. 중구 제공.

스마트 스터디룸 개소식 모습. 중구 제공.

청소년센터 2층에 마련된 스마트 스터디룸은 108㎡(32평) 규모다. 1인실 스터디룸 4개, 오픈형 좌석 10개, 다인용 테이블 16석 등 총 30석을 갖췄다. 일체형 PC와 아이패드 등 디지털 학습기기도 구비했다.


운영시간은 평일 오전 10시부터 오후 9시50분까지다. 토요일은 오후 8시50분, 일요일은 오후 5시50분까지 운영된다. 1인실 스터디룸은 2월부터 예약제로 운영되며 일반 열람실은 자유롭게 이용할 수 있다.

공간 조성은 ㈜신세계가 지원했다. 지난해 4월 중구와 ㈜신세계, 중구 상권발전소가 체결한 지역협력 협약의 첫 성과다. 조성 과정에는 청소년운영위원회를 통해 청소년 의견이 반영됐다. 집중 학습을 위한 독립 좌석과 소규모 토론이 가능한 그룹 스터디룸을 마련했다. 초고속 무선 네트워크를 구축해 온라인 강의와 인공지능(AI) 교육 수강도 가능하도록 했다.


중구 청소년센터는 지난해 노후 냉·난방기를 교체하고 다목적 활동공간, 체육관, 탈의실 등을 정비했다. 옥상 냉각탑을 철거하고 데크를 조성해 문화 프로그램 운영 공간으로 활용하고 있다.


김길성 중구청장은 "스마트 스터디룸은 청소년 눈높이에서 공간을 만들고 민·관이 협력해 성과를 낸 의미 있는 사례"라며 "청소년센터를 더욱 풍성한 배움과 소통의 공간으로 가꿔 나가겠다"고 밝혔다.

스마트 스터디룸 내부 모습. 중구 제공.

스마트 스터디룸 내부 모습. 중구 제공.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr
