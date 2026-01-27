남성 이름만 있던 에펠탑, 마리 퀴리 등 여성 과학자 72명 새겨진다

프랑스 파리시, '여성과 과학협회' 등과 추진

에펠탑 건설 당시 男 과학자 72명 이름 새겨

마리 퀴리, 소피 제르맹 등 이번에 각인될 듯

남성들의 이름만 있던 프랑스 파리 에펠탑에 마리 퀴리를 비롯한 여성 과학자들의 이름이 새겨질 예정이다.

연합뉴스에 따르면 파리시는 26일(현지시간) 보도자료에서 "에펠탑 운영업체 SETE와 '여성과 과학협회'로부터 72명의 후보 명단을 제출받았다"고 밝혔다.

눈이 쌓인 프랑스 파리의 에펠탑 모습. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

명단에는 노벨 물리학상과 화학상을 받은 마리 퀴리, 프랑스의 유명 수학자 소피 제르맹이 포함됐다. 또 1712년생 산부인과 의사 앙젤리크 뒤 쿠드레부터 지난해 세상을 떠난 물리학자·수학자인 이본 브루하까지 다양한 분야의 과학자가 선정됐다. 이 명단은 의견 수렴을 위해 과학·기술·의학 아카데미에 제출될 예정이다. 이후 명단이 확정되면 에펠탑 1층 외벽에 기존 남성 과학자들과 함께 이름을 올리게 된다.

지난 1889년 완공된 에펠탑 1층 외벽에는 과학자·공학자·수학자 등 72명의 이름이 4면에 걸쳐 금빛으로 새겨져 있다. 이들은 모두 19세기까지 프랑스 과학 발전에 크게 기여한 인물로, 에펠탑 설계자인 구스타브 에펠이 직접 선정했다. 근대 화학의 아버지라 불리는 라부아지에, 근대 전기학의 기초를 세운 앙페르, 열역학자 카르노 등이 포함됐다.

다만 72명 전원이 남성으로, 여성 과학자는 단 한 명도 없다는 점이 꾸준히 지적받았다. 특히 물리학과 화학 분야에서 노벨상을 모두 받은 마리 퀴리와 탄성 이론에 크게 기여한 수학자 소피 제르맹이 빠진 점에 대해 건설 당시부터 비판이 제기됐다.

이에 파리시는 지난해 3월 에펠탑 운영업체 SETE, '여성과 과학협회'와 함께 과학위원회를 출범했다. 위원회에는 정부 대표와 여성 과학자, 문화유산 전문가, 에펠탑 역사학자, 기술·행정 당국과 관련 시민단체가 참여했다. 이들은 에펠탑에 이름을 남길 여성 과학자를 선정하고 에펠의 유산을 훼손하지 않는 범위에서 여성 과학자들의 이름을 새겨넣는 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

안 이달고 파리시장은 "이제 곧 에펠탑을 바라보는 소녀들이 의사, 수학자, 화학자, 생물학자, 물리학자가 되고자 하는 꿈을 꿀 수 있을 것"이라며 "우리 모두 기뻐해야 할 일"이라고 말했다. '여성과 과학협회'의 이자벨 보글랭 부회장도 "이는 마침내 여성 과학자들의 역할을 인정하고 과학사에서 마땅한 위치를 부여하는 것"이라며 "이 역사적 조치는 여성이 아직 마땅한 자리를 차지하지 못한 다른 분야에 모범이 될 것"이라고 강조했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>