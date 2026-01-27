구미시, 2026년 시민과 함께하는 혁신 가동

시민중심 품격도시

일상여행 낭만도시

세대포용 정주도시

AI선도 성장도시



경북 구미시는 지난 26일부터 2월 10일까지 「2026년 주요 업무 세부 실행계획 보고회」를 실시하고, 시민과 함께하는 혁신을 통해 새 희망 구미의 구체적인 실행 로드맵을 본격적으로 가동한다.

이번 보고회는 올해 시정 방향인 시민과 함께하는 혁신, 새 희망 구미에 맞춰 ▲시민 중심 품격 도시 ▲일상 여행 낭만 도시 ▲세대포용 정주 도시 ▲AI 선도 성장도시라는 4대 비전을 실제 사업으로 구현하기 위해 마련됐다.

「2026년 주요업무 세부실행계획 보고회」 실시/구미시청 제공

특히 기존의 부서별 단순 사업 나열 방식에서 벗어나, 부서별 혁신프로젝트와 현안 사업 위주의 보고방식을 채택했다. 이를 위해 지난해 현장 소통 시장실 '우리 동네 온(溫)데이'에서 제기된 시민 의견과 지역별 현안을 분석하고, 국정 방향 및 도비 분석 등을 통해 정책의 실효성을 높인다.

구미시는 무엇보다 '시민이 체감하는 행정'을 시정 운영 최우선 가치로 두고, 일상 불편 해소와 시민 삶의 질을 높이는 정책 추진에 행정 역량을 집중할 방침이다.

이를 위해 쓰레기 수거 체계, 도로 응급 복구 시스템, 대중교통 체계 등을 개선하여 일상 속 더 나은 방식을 끊임없이 찾아내 시민이 만족하는 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 만드는데 앞장선다.

미래성장동력 확보를 위한 AI 기반 산업 전환도 핵심 과제로 제시됐다.

구미시는 1월 AI 전담 T/F팀을 구성해 전통 제조산업 전반에 AI를 접목한 AI 제조산업 도시 구미로의 전환을 본격화하기 위한 혁신과제를 발굴하고 AX 핵심 인프라 구축, 소재부품 장비산업 경쟁력 강화 등 제조 공정의 지능화를 통해 반도체, 방산 등 국가 전략산업의 핵심 거점으로 도약할 계획이다.

산업도시 이미지를 넘어 머물고 싶은 도시, 낭만과 문화가 흐르는 축제 도시로 탈바꿈하기 위한 노력은 올해도 계속된다. 구미라면축제, 푸드페스티벌 등 구미 대표축제와 체류형 축제 모델을 고도화하고, 문화·관광·스포츠가 결합된 콘텐츠를 확대해 일상여행 낭만도시 구미 브랜드를 확고히 한다.

모든 세대가 살기 좋은 세대포용 정주도시 조성에도 힘을 쏟는다. 아이돌봄 지원 확대, 달빛어린이병원·심야약국 운영 등 아이 키우기 좋은 환경을 더욱 확대하고, 2030 여성 참여단 구성, 청년 주거 지원, 구미 영스퀘어 활성화 등 맞춤형 정책을 통해 청년과 여성의 사회 참여 기반을 넓힐 계획이다.

아울러 50+센터 운영, 강동노인종합복지관 건립 등 중장년에 새로운 기회를 제공하고 활기찬 노년을 보낼 수 있는 생애주기별 맞춤형 지원 체계를 촘촘히 구축한다.

농업 분야에서는 역대최대 규모로 편성된 농업예산을 바탕으로 미래농업 육성과 푸드테크 연구지원센터 유치를 통해 경쟁력 있는 농업도시로 거듭나기 위해 힘을 쏟는다. 단순 생산을 넘어 가공·유통·기술이 결합된 농업 혁신으로 지역의 새로운 성장 가능성을 열고, 청년농 정착 지원을 통해 지속 가능한 농업 생태계를 만들어 나갈 계획이다.

이와 함께 신공항 배후도시 조성, 구미~신공항 철도, 구미~군위 간 고속도로 조기 착공 등 광역 교통망 구축을 통해 구미를 신공항 연계 핵심 거점도시로 발전시키고, 도시 경쟁력을 한층 강화할 예정이다.

2026년 구미시는 시민의 삶 속에서 변화가 체감되는 현장 중심의 시정을 추진하며, 머물고 싶은 도시?미래를 50년을 준비하는 AI산업도시로 도약하기 위한 도전을 이어갈 방침이다.

김장호 구미시장은 "2026년 주요업무는 시민 생활과 직결된 과제들을 중심으로 추진된다"며 "계획이 현장에서 차질 없이 이행될 수 있도록 각 부서의 역할이 충실히 이뤄지길 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



