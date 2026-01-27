깨끗한나라, 런콥컴퍼니와 러닝 전·후 위생관리 업무협약

깨끗한나라 위생 제품 협찬



깨끗한나라가 러닝 전문 기업 런콥컴퍼니와 건강하고 위생적인 러닝 문화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

이동수 깨끗한나라 HL사업부 팀장(오른쪽)과 박명현 런콥컴퍼니 대표(왼쪽)가 러닝 위생·케어 솔루션 확산 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 깨끗한나라

이번 협약은 러닝 인구 증가와 함께 운동 전·후의 위생 관리에 대한 관심을 확장하기 위해 마련됐다.

러닝 시 체온 조절과 땀 관리에 효과적인 깨끗한나라의 쿨링타올이 관심을 받으면서 양사 협력이 본격화됐다. 쿨링타올은 깨끗한나라가 지난해 여름철 무더위를 겨냥해 선보인 제품으로, 피부에 닿는 즉시 피부 온도를 약 9도 낮춰주는 강력한 쿨링 효과를 제공한다.

양사는 협약을 계기로 러닝 클래스·트레이닝·대회·커뮤니티 러닝 등 다양한 현장에서 깨끗한나라의 위생·케어 제품 협찬과 체험 기회를 제공할 예정이다. 또 러닝 후의 위생 관리를 위한 제품을 공동 활용하며 러닝 아카데미 프로그램과 연계한 제품 체험 콘텐츠도 기획한다.

러닝 전·후 위생 관리의 중요성을 알리는 공동 메시지를 개발하고 온·오프라인 채널을 활용한 공동 캠페인과 이벤트도 추진한다. 향후에는 러닝 대회·챌린지·커뮤니티 이벤트 등으로 협력 범위를 확대하고 러닝 라이프스타일 기반의 신규 협업 모델도 공동 검토할 계획이다.

깨끗한나라 관계자는 "이번 협약은 러닝이라는 일상적인 라이프스타일 속에서 위생과 케어의 중요성을 직접 경험할 수 있도록 하는 의미 있는 협력"이라며 "쿨링타올을 비롯한 다양한 위생·케어 솔루션을 통해 운동 전·후 관리까지 아우르며 건강한 러닝 문화 확산에 기여해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자



