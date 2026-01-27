본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도건설본부, 지난해 공사장 자재 789건 품질시험…수수료 4억원

이영규기자

입력2026.01.27 08:47

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도건설본부는 지난해 부실시공 예방 및 자재 품질 확보를 위해 레미콘 등 공사 현장 자재에 대한 789건의 품질시험을 실시했다고 26일 밝혔다.


도 건설본부는 1976년 지방정부 최초의 국·공립 시험기관으로 설립돼 현재 138종의 품질시험을 수행하고 있다. 현장 반입 자재 등 시공과정에 필요한 시험을 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)을 통해 시험 대행 의뢰를 받고 있다.

도 건설본부는 지난해 789건의 품질시험을 통해 4억원의 수수료 수입을 올렸다.


경기도건설본부가 도로공사 현장에서 품질 등을 점검하고 있다. 경기도 제공

경기도건설본부가 도로공사 현장에서 품질 등을 점검하고 있다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

또 국지도 82호선 갈천~가수 도로 확장공사 등 도내 17개 건설공사 현장을 대상으로 레미콘·아스콘 등 반입 자재의 품질 적합 여부를 직접 확인하는 '품질관리 현장 확인 컨설팅'을 진행했다.


특히 발주 도로공사 현장에서 총 36회의 현장 컨설팅을 진행해 시공단계에서 발생할 수 있는 품질 저하 요인(물성 시험, 다짐도, 도로 안전시설물)을 사전 점검했다.

박재영 도 건설본부장은 "현장 중심의 품질관리와 선제적 컨설팅을 통해 부실시공을 예방하고, 안전하고 견실한 건설 현장을 만들어 가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

머스크 발언에 반대 베팅해 수천만원 수익…美서 예측시장 인기

식탁 압박하는 에그플레이션…미국산 신선란 해법될까?

새로운 이슈 보기