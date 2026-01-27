본문 바로가기
"연중 맛보는 겉바속쫄"… 맥도날드, 조기품절 ‘맥윙’ 상시 판매

허경준기자

입력2026.01.27 08:46

여름 한정 메뉴 ‘맥윙’ 정식 메뉴 재출시
2·4·8조각 및 콤보 등 다양한 구성 제공

한국맥도날드의 대표 인기 사이드 메뉴인 '맥윙'이 27일부터 정식 메뉴로 상시 판매된다.


맥윙은 맥도날드가 2014년 첫선을 보인 치킨 메뉴로, 수년 간 여름 시즌 한정 메뉴로 출시되며 고객들의 꾸준한 사랑을 받아왔다. 판매가 종료된 이후에도 재출시 요청이 끊임없이 이어지기도 했다. 이에 맥도날드는 이달부터 맥윙을 언제든 즐길 수 있도록 상시 판매하기로 결정했다.

한국맥도날드의 여름철 대표 인기 사이드 메뉴인 ‘맥윙’이 27일부터 정식 메뉴로 출시돼 상시 판매된다. 한국맥도날드 제공.

이번에 출시되는 맥윙은 남녀노소 누구나 선호하는 닭봉과 닭 날개 두 가지 부위로 구성됐다. 특유의 짭조름한 시즈닝이 입혀진 바삭한 껍질과 쫄깃하고 촉촉한 속살이 어우러져 '겉바속촉'의 매력을 그대로 느낄 수 있는 것이 특징이다.


취향과 상황에 따라 원하는 만큼 양을 선택할 수 있는 점도 큰 장점이다. 혼자서도 가볍게 즐길 수 있는 2조각부터 여럿이 함께 나누기 좋은 4조각, 8조각까지 수량을 자유롭게 선택할 수 있다. 또한 탄산음료가 포함된 콤보 메뉴로도 구매가 가능해 합리적인 가격으로 든든한 한 끼 식사를 즐길 수 있다.


한국맥도날드 관계자는 "맥윙은 수 차례 조기 완판을 기록할 만큼 고객들의 애정이 깊은 메뉴로, 1인 가구 증가와 외식 물가 부담이 커진 요즘 한 마리 치킨이 부담스러운 고객들도 합리적으로 즐길 수 있는 메뉴로 주목받고 있다"며 "앞으로도 고객들의 목소리에 귀 기울여 최상의 메뉴와 서비스를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 했다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
