BTS, 북미·유럽 월드투어 41회 공연 매진

그룹 방탄소년단(BTS)의 북미와 유럽 투어 공연 티켓이 전 회차 매진됐다고 소속사 빅히트뮤직이 27일 밝혔다.

방탄소년단은 지난 24일까지 '월드 투어 아리랑(BTS WORLD TOUR ARIRANG)'의 북미와 유럽 공연 예매를 진행했다. 예매 시작 직후 스타디움급 공연장 전 좌석이 매진됐다.

방탄소년단은 오는 4월25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움을 시작으로 북미 투어를 시작한다. 이후 엘파소, 멕시코시티, 스탠퍼드, 라스베이거스 등 12개 도시에서 31회 공연한다. 탬파와 스탠퍼드, 라스베이거스는 현지 호응에 따라 각각 1회씩 공연을 추가했다.

유럽 투어는 6월26~27일 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 시작한다. 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 5개 도시에서 10회 공연할 계획이다.

특히 방탄소년단은 이번 투어를 통해 미국 엘패소 선 볼 스타디움, 스탠퍼드 스타디움 등에서 한국 가수 가운데 처음으로 단독 공연을 한다.

이번 월드 투어는 4월9일 고양종합운동장 주경기장에서 시작한다. 고양 공연은 선예매만으로 3회 공연 좌석이 모두 나갔다.

방탄소년단은 4월17일 일본 도쿄돔을 거쳐 북미, 유럽 등 34개 도시에서 82회 공연을 펼친다. 이는 K팝 가수의 단일 투어 가운데 가장 많은 횟수다. 이후 일본과 중동 등에서 공연을 추가할 예정이다.

한편 방탄소년단은 3월20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매한다. 신보에는 총 14곡을 담았다.





