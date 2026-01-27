한화, 캐나다 기업 5곳과 MOU…정부, 잠수함 수주 산업협력 총력 지원

한화오션·한화시스템 캐나다 현지서 업무협약

강훈식·김정관 등 포럼 참석

"교역·투자 확대 넘어 미래지향적 협력 확대해야"



한화그룹은 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주를 위해 현지에 있는 철강, 인공지능(AI), 우주 분야 기업 5곳과 전략적 투자 및 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다.

26일(현지시간) 한화오션은 캐나다 최대 철강업체인 알고마 스틸과 캐나다 잠수함 사업 지원을 위한 MOU를 체결했다. 이를 통해 캐나다 잠수함 사업 수주를 전제로 양사는 캐나다 현지 강재 공장 건설과 잠수함 건조 및 정비 인프라에 활용될 철강 제품을 안정적으로 공급하기 위한 협력 체계를 구축하기로 했다. 한화오션은 이번 협약으로 약 3억4500만 캐나다 달러를 출연한다.

한화그룹이 26일(캐나다 현지 시간) 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주를 위해 캐나다 철강, AI, 우주 분야 기업 5곳과 전략적 투자 및 협력을 위한양해각서(MOU)를 체결했다. 한화오션과 한화시스템은 캐나다 AI 기업인 코히어와 인공지능 기술 협력을 위한 MOU를 체결했다. 사진 왼쪽부터 필립 제닝스 캐나다 혁신과학경제개발부 차관, 손재일 한화시스템대표, 이반 장 코히어 공동 창업자, 김희철 한화오션 대표, 김정관산업통상부 장관, 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관.

김희철 한화오션 대표는 "캐나다에 안정적이고 장기적인 철강 생산 및 인프라를 구축함으로써 오늘은 물론 미래 세대까지 신뢰할 수 있는 잠수함 전력을 마련하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

한화오션은 한화시스템과 함께 캐나다 유니콘 AI기업인 코히어와 인공지능 기술 협력을 위한 3자 MOU를 체결했다. 이를 통해 코히어가 가진 대형언어모델(LLM)과 대형멀티모달모델(LMM)을 기반으로 생산계획부터 설계, 제조에 이르기까지 조선산업 전반과 잠수함 시스템 통합 및 운용에 적용 가능한 특화 AI 기술을 함께 개발할 계획이다.

한화시스템은 캐나다 위성통신기업 텔레셋과 저궤도 위성통신 협력을 위한 MOU를 체결했다. 한화시스템은 통신위성 제조 및 위성 단말 개발 역량을 텔레셋의 위성망 운용·설계 기술과 결합해 세계 시장에서도 경쟁력을 갖춘 '차세대 저궤도 위성통신망'을 선보일 예정이다. 두 회사는 '군 저궤도 위성통신체계' 사업 공동 개발을 위한 기술사업 협력도 구체화 할 계획이다. 텔레셋은 2026년까지 198개 첨단 저궤도 위성을 발사해 차세대 위성통신 서비스를 제공하는 것이 목표다.

아울러 한화시스템은 MDA스페이스와 방산·안보 목적의 위성통신과 우주 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했으며 PV 랩스와는 안보 분야에 활용될 수 있는 전자광학·적외선 센서 기술 고도화를 위한 협약을 체결했다.

손재일 한화시스템 대표는 "한국이 캐나다의 글로벌 경제·안보 공급망의 핵심 파트너로 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 힘을 보탤 것"이라고 강조했다.

한편, 정부는 이번 캐나다 잠수함 사업 수주를 국가 전략 수출 프로젝트로 추진하면서 범정부 차원에서 전폭적인 지원에 나섰다.

26일(현지시간) 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서는 MOU 체결식과 함께 '한국·캐나다 산업협력 포럼'도 열렸다. 이 자리에 강훈식 대통령비서실장, 김정관 산업통상부 장관, 이용철 방위사업청장 등 정부 특사단이 참석했다. 빅터 피델리 캐나다 온타리오주 경제개발부 장관과 필립 제닝스 혁신과학경제부 차관 등도 참석해 양국 간 첨단·전략 산업 분야 경제협력 방안에 대한 의견을 교환했다.

강 비서실장은 "대한민국과 캐나다 양국은 추진해온 교역과 투자 확대를 넘어 AI 전환, 첨단 산업 경쟁력 확보, 청정에너지 전환, 경제 안보 강화 등 미래지향적인 협력을 확대해 나가야 한다"고 말했다.





