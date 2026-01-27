삼척시, 안정산동굴·미로단오제 등 8건 국가·도 유산 지정 추진

강원도 삼척시가 지역의 역사와 정체성을 담은 유산을 적극적으로 발굴하고 그 가치를 높이기 위해 '2026년 국가유산 지정·조사'를 본격적으로 추진한다고 27일 밝혔다.

올해 국가·도 지정유산 및 향토유산 등 총 8건의 지정·등록을 목표로 추진하며, 추진대상으로는 다양한 동굴 생성물과 독특한 지형이 발달해 지질학적 가치가 높은 '안정산동굴'은 천연기념물로, 지역 세시 민속행사인 '미로단오제', 영동남부 농악을 대표하는 '조비농악', 산간지역 건축 특성을 보여주는 '굴피장'을 도 무형유산으로 지정 신청한다.

또한 해안 침식으로 형성된 '초곡리 촛대바위'를 도 자연유산으로, 삼척시립박물관에 소장의 '황승규 문자도(3점)'를 도 등록문화유산으로 지정·등록할 계획이다.

특히, 시는 제도적 보호의 사각지대에 있는 비지정 유산은 향토유산으로 지정해 체계적으로 관리할 방침이다. 이를 위해 지난해 관련 조례를 개정해 제도를 정비했으며, 올해는 '이천리 금표', '육향산 선정비 및 불망비'를 시작으로 지정 대상을 점차 확대해 나갈 예정이다.

기존 문화유산의 가치를 격상시키는 노력도 병행한다. 도 유형문화유산인 삼척 척주동해비를 국가지정유산 보물로 승격하기 위한 학술대회를 개최하고, 1960~1980년대 삼척과 인근 지역 의료를 담당했던 (구) 성 요셉의원은 도 등록문화유산으로 등록하기 위한 조사 용역을 시행할 예정이다.

삼척시는 2023년 말 삼척 죽서루의 국보 승격 지정을 기점으로 지난해 문화예술과를 신설하고 문화유산 분야를 2개 팀으로 전문화하며 국가유산의 지정·조사 등 업무를 강화하는 체제를 마련했다.

그 성과로 2025년에는 1988년 이후 37년 만에 감로사가 전통사찰로 지정되었으며, 조사 과정에서 조성 연대와 작가가 기록된 화기가 남아 있는 불화 계통 민화 원당도를 발견해 도 문화유산자료로 지정되었으며, 이어 조선 후기에 조성된 영은사 석조비로자나삼불좌상과 신흥사 석조석가여래삼존좌상은 도 유형문화유산으로 지정되는 결실을 맺었다.

현재 조선 중기 이전에 조성된 것으로 전해지는 '천은사 극락보전 소조아미타여래삼존좌상 및 복장유물'은 국가지정유산 보물로 신청된 상태이며, 1922년 세워진 '두타산 천은사 기실비'는 다음 달 도 문화유산자료로 지정 고시될 예정이다.

시 관계자는 "지역의 역사와 문화를 대표하는 소중한 유산을 지속적으로 발굴·지정해 국가유산의 체계적인 보호와 관리를 적극 수행하고, 지역문화 유산의 가치를 널리 알리는데 최선을 다하겠다"고 말했다.





