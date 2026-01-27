블랙록 사모대출펀드 12.97% 급락…"대출건전성 우려"

미국 자산운용사 블랙록의 사모 대출 펀드가 부실 대출로 대규모 손실을 본 것으로 드러나면서 주가가 급락했다. 이번 손실로 인해 사모 대출 시장 전반에 대한 투자자들의 경계심도 다시 고개를 들고 있다.

26일(현지시간) 뉴욕증시에서 블랙록 TCP 캐피털 주가는 전 거래일 대비 12.97% 급락한 5.10달러를 기록했다.

블랙록 TCP 캐피털은 기업가치 1억∼15억 달러 규모의 중기업을 상대로 한 기업 대출에 투자하는 기업성장집합투자기구(BDC)다. 블랙록이 2018년 테넌바움 캐피털을 인수하면서 블랙록의 펀드로 편입됐다. 뉴욕증시에 상장돼 일반 주식처럼 거래된다.

주가 급락의 원인은 펀드의 순자산가치 급감 때문이다. 블랙록 TCP 캐피털은 지난 23일 증시 마감 후 낸 공시에서 지난해 4분기 말 순자산 가치가 그 전 분기 대비 19% 감소할 것으로 예상된다고 밝혔다.

부진의 배경으로는 레이저(Razor) 등 전자상거래 브랜드 통합업체(Aggregator) 관련 투자 부실화가 원인으로 꼽히고 있다. 브랜드 통합업체는 아마존 등 전자상거래 플랫폼에서 잘 팔리는 신생 브랜드를 육성·관리하는 회사다. 코로나19 기간 온라인 쇼핑 급증으로 급속도로 성장했다. 하지만 경쟁 격화와 수익성 악화로 최근 몇 년 새 구조조정을 겪어 왔다. 또 지난해 11월 파산보호를 신청한 주택 개조업체 리노보(Renovo) 홈파트너스 손실 확대도 영향을 끼쳤다.

사모 대출은 은행이 아닌 비은행 금융중개회사(NBFI)의 대출을 일반적으로 지칭한다. 글로벌 금융위기 이후 은행 건전성 규제가 강화되자 투자회사, 자산운용사 등 비은행 금융회사들이 자금 수급의 빈틈을 파고들면서 사모 대출 시장이 급속도로 팽창해왔다.

바클레이스는 최근 보고서에서 블랙록 TCP를 포함해 KKR이 운용하는 대형 BDC 등 일부 펀드에서 발생한 대출 손실이 신용평가사의 등급 강등으로 이어질 수 있다고 지적했다. 이렇게 되면 BDC 운용사들의 차입 비용이 상승하고, 성과 악화와 함께 주가가 추가로 하락할 가능성도 있다는 분석이다.

이번 급락에 대해 월스트리트저널(WSJ)은 "사모 대출 시장에 대한 투자자들의 불안이 커지고 있음을 반영한다"고 설명했다. 또 블룸버그도 "사모 대출 시장의 압박을 보여주는 가장 최근 신호에 해당한다"고 지적했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>