이해찬 前총리 시신, 인천공항 도착…김민석·정청래 등 영접(종합)

베트남 출장 중 별세한 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 인천국제공항에 도착해 운구되고 있다. 공항사진기자단 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 국내로 운구됐다.

이 전 총리의 시신을 싣고 베트남 호찌민 떤선녓 국제공항을 출발한 대한항공 KE476편 항공기는 4시간30분 만인 이날 오전 6시53분께 인천국제공항 제2여객터미널에 착륙했다. 유가족과 대통령 정무특별보좌관인 더불어민주당 조정식 의원, 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등도 함께 귀국했다.

상임 장례위원장을 맡은 김민석 총리와 정당 상임공동 장례위원장을 맡은 정청래 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 민주당 지도부, 이 전 총리의 55년 지기인 정동영 통일부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 조국 조국혁신당 대표와 신장식 최고위원 등은 오전 6시께 공항에 도착해 운구를 지켜봤다.

오전 7시13분께 군악대를 비롯한 군 의장대 20명 도열한 가운데 비행기에서 이 전 총리의 관을 내렸다. 관은 호찌민에서 실을 때와 같이 대형 태극기 덮여 있었다.

추모식은 계류장에서 오전 7시35분께 시작됐다. 영접 인사들이 관 양편에 도열해 묵념하자 의장대는 약 5분간 장송곡을 연주하며 한 발씩 걸음을 옮겨 관을 운구했다. 영접 인사들은 침통한 표정으로 의장대의 뒤를 따랐고 관이 운구 차량에 실리자 고개 숙여 경례했다.

베트남 현지에서 이 전 총리의 임종을 지킨 이해식 의원은 공항에서 기자들과 만나 "평생을 공적으로 헌신하다 가셨는데 마지막까지 공직의 임무를 수행하시다가 가시는 모습을 보고 공적 마인드, 생전 항상 강조하셨던 퍼블릭 마인드를 다시 되새기게 됐다"며 "남기신 유업을 후배들이 잘 이어가도록 다짐했다"고 했다.

이 전 총리의 장례는 서울 종로구 서울대병원 장례식장에서 이날부터 오는 31일까지 닷새간 기관·사회장으로 엄수된다. 조문은 이날 정오부터 가능하다.





