휴넷, 중기 CEO 대상 '행복한경영대학' 19기 모집

최호경기자

입력2026.01.27 08:39

10년간 1100여명 동문 CEO 배출

행복한경영대학은 다음 달 22일까지 19기 수강생을 모집한다고 27일 밝혔다.


행복한경영대학은 휴넷이 후원하고 사단법인 행복한성공이 운영하는 중소·중견·벤처기업 최고경영자(CEO) 대상의 무료 CEO 과정이다. 일반적인 CEO 과정과 달리 직원의 행복과 조직문화를 기업 경쟁력의 출발점으로 삼는 '행복경영' 철학을 핵심 가치로 운영된다.

행복한경영대학은 다음 달 22일까지 19기 수강생을 모집한다.휴넷

2016년 1기를 개설한 이래 총 1100여명의 동문 CEO를 배출했으며, 기수별·지역별 네트워크를 기반으로 중소기업 간 상생과 동반성장을 실천하는 CEO 커뮤니티로 자리 잡았다.


이번 19기 과정은 오는 3월 23일 입학식을 시작으로 약 3개월간 매주 월요일 저녁에 온·오프라인에서 동시에 진행된다.


지원 자격은 창립 3년 이상, 직원 수 30인 이상 기업의 CEO다. 행복경영 실천 의지가 있는 스타트업 및 벤처기업 CEO의 경우 예외적으로 지원할 수 있다. 모집 마감은 2월 22일까지이며, 서류 심사를 통해 약 70명을 최종 선발한다.

강연자로는 조영탁 휴넷 대표, 김진형 카이스트 명예교수, 이금룡 코글로닷컴 회장, 윤은기 한국협업진흥협회 회장 등 각 분야 전문가와 실천형 리더들이 참여해 급변하는 경영 환경 속에서 CEO가 가져야 할 관점과 방향성을 제시할 예정이다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
