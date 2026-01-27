시흥시, 中企 노동자에 기숙사 임차비 지원…내달 9일까지 접수

월 임차료 80%를 최대 10개월 지원

경기도 시흥시는 관내 중소 제조기업의 인력난 해소와 노동자 근무환경 개선을 위한 '중소기업 내외국인 노동자 기숙사 임차비 지원사업' 참여 기업을 다음 달 9일까지 모집한다.

이 사업은 중소 제조기업에 재직 중인 노동자의 기숙사 임차비 일부를 지원해 장기 재직을 유도하고 안정적인 근무 여건을 조성하기 위한 것이다.

지원 대상은 시흥시에 있는 중소 제조기업이다. 사업주 명의로 임차한 기숙사에 대해 월 임차비의 80% 이내에서 연 최대 10개월까지 사업주에게 지원한다. 올해 지원 규모는 10개 기업 내외로, 내국인 10명, 외국인 10명 등 총 20명의 노동자를 지원한다.

지원 대상 근로자는 정규직 고용보험 가입자여야 하며, 근로자가 이용하는 기숙사가 시흥시 외 지역에 위치하더라도 근무지와의 직선거리가 10㎞ 이내면 지원할 수 있다. 기업 간 형평성을 고려해 기업 당 내국인 또는 외국인 노동자 중 1명에 한해 지원한다.

앞서 시는 지난해 이 사업을 통해 관내 중소기업 내국인 노동자 16개 기업 23명, 외국인 노동자 9개 기업 9명에게 기숙사 임차비를 지원했다.

지원을 희망하는 기업은 지방보조금 관리시스템인 '보탬e'를 통해 온라인으로 신청해야 한다. 자세한 사항은 시흥시청 누리집의 '고시·공고' 등에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



