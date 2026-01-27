본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

서초구, 체납 가산세 막아주는 '지방세 자동이체 잔고 알림서비스' 도입

김민진기자

입력2026.01.27 08:36

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

출금 실패 시 문자로 안내

서울 서초구(구청장 전성수)가 지방세 체납을 사전에 예방하기 위해 '지방세 자동이체 잔고 확인 알림서비스'를 새롭게 도입한다. 알림서비스는 지방세 자동이체 과정에서 잔고 부족으로 인한 출금 오류를 줄이고 자동이체 납부의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.

전성수 서초구정장. 서초구 제공.

전성수 서초구정장. 서초구 제공.

AD
원본보기 아이콘

서비스는 1월 등록면허세와 8월 주민세를 대상으로 한다. 해당 월의 23일 1차 출금 이후 잔고 부족으로 출금이 실패한 납세자에게 자동이체 신청 시 등록한 휴대전화번호로 안내 메시지를 발송한다. 이를 통해 말일까지 잔고를 다시 확인하도록 안내해 최종 출금 시 납부 성공률을 높일 계획이다.


최근 3년간 잔고 부족으로 인한 자동이체 출금 오류가 3199건 발생했다. 구는 이번 알림서비스 도입으로 출금 오류자의 약 90%가 가산세 부담 없이 정상 납부할 수 있을 것으로 기대했다. 이에 따라 정기분 지방세 체납 감소는 물론 납세자의 경제적 부담도 완화될 전망이다.

한편 구는 매년 바쁜 직장인 등을 위해 정기분 지방세 신고·납부 기한 말일에 '세무 야간 민원실'을 운영해 왔다. 올해는 등록면허세 납부 기한인 다음 달 2일 오후 6시부터 8시까지 야간 민원실을 운영해 민원 상담과 세무 관련 안내를 제공할 예정이다.


전성수 서초구청장은 "이번 알림서비스 도입으로 지방세 자동이체 납부의 안정성이 높아지고 체납 예방 효과가 기대된다"며 "앞으로도 다양하고 편리한 디지털 행정 서비스를 지속적으로 확대해 납세자 편의를 최우선으로 하는 공정하고 효율적인 세무 행정을 추진해 나가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

머스크 발언에 반대 베팅해 수천만원 수익…美서 예측시장 인기

식탁 압박하는 에그플레이션…미국산 신선란 해법될까?

새로운 이슈 보기