용인시, 청년 맞춤형 진로설계 참가자 내달 10일까지 모집

경기도 용인시는 청년 맞춤형 진로 설계 프로그램인 '용인 청년 워크 브릿지' 참가자를 다음 달 2일부터 10일까지 모집한다.

이 사업은 시가 매년 상·하반기 구직활동에 어려움을 겪는 지역 청년들에게 맞춤형 취업 설계 지원 프로그램을 제공하는 것이다. 이번 모집 인원은 20명으로, 공고일 기준 용인에 주소를 둔 18~39세 미취업 청년이면 신청할 수 있다.

프로그램은 ▲직무 적합성 검사 ▲1:1 진로 멘토링 ▲소그룹별 취업 컨설팅 등으로 구성된다. 직무 적합성 검사 결과를 바탕으로 공통 요인을 가진 4명 안팎의 소그룹을 구성해 면접 유형 분석과 모의 연습, 강점 취업 언어 전환 훈련 등을 진행한다.

개인별 커리어 전략을 수립해 취업 역량을 높이고, 청년들이 자율적으로 취업 정보를 공유할 수 있도록 네트워크 형성 기회도 제공한다.

참가 희망자는 '잡아바어플라이 통합접수시스템'에서 신청하면 된다. 자세한 내용은 용인시 홈페이지 고시·공고란을 참고하거나 시 청년정책과 청년일자리팀으로 문의하면 된다.





