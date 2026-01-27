편의점도 '텍스트힙' 트렌드 합류…이마트24, '모아진 기프트카드' 단독 판매

디지털 매거진 3개월 구독 가능

정상가 대비 33% 할인

이마트24에서 디지털 매거진 구독서비스를 이용할 수 있는 '모아진 기프트카드'를 판매한다고 27일 밝혔다.

모아진 기프트카드는 선불형 디지털 상품권으로, 온라인에서 코드를 등록하면 '모아진(moazine) 구독서비스'를 이용할 수 있다. 모아진 구독서비스는 보그, 엘르, 객석, 포브스, 행복이 가득한 집, 내셔널지오그래픽 등 유명 매거진을 포함해 국내외 총 1400여 종의 매거진과 11만권의 방대한 콘텐츠를 제공하는 디지털 매거진 플랫폼이다.

여기에 인공지능(AI) 기반 큐레이션, 20개 언어 번역, 텍스트 음성 변환 '읽어주기' 기능까지 더한다. 모아진 기프트카드를 통해 정상가 4만5000원의 3개월 구독권을 약 33% 할인된 특별혜택가 3만원에 이용할 수 있다.

이마트24 디지털매거진 구독권 이용 가능한 '모아진 기프트카드' 단독 판매. 이마트24

이마트24는 최근 MZ사이에서 '독서하는 것이 힙하고 멋지다'고 여기는 '텍스트힙(Text Hip)' 트렌드에 맞춰 디지털 매거진을 즐길 수 있는 기프트카드를 단독으로 선보이게 됐다. 과거 편의점 매장 내 가판대에서 판매하던 종이 잡지를 디지털 형태로 다시 만나볼 수 있게 된 것이다. 매장 내 공간을 차지하지 않으면서도 이전보다 더 많은 종류의 전 세계 매거진을 고객들에게 제공할 수 있다는 설명이다.

이마트24는 이번 모아진 기프트카드가 정보 탐색 욕구가 높고, 최신 트렌드를 지속적으로 트래킹하는 고객층을 중심으로 높은 관심을 받을 것으로 기대하고 있다.

이번 모아진 기프트카드 출시를 기념해 이날부터 다음 달 23일까지 이마트24 인스타그램에서 이벤트도 진행한다. 이벤트 게시물에 친구를 태그하는 댓글을 단 고객 중 추첨을 통해 '모아진탭(1명)', '모아진 1개월구독권(100명)'을 선물로 준다.

이마트24 서비스플랫폼팀 조현철 파트너는 "독서를 힙한 라이프스타일로 즐기는 '텍스트힙' 트렌드에 맞춰 디지털 매거진 구독 기프트카드를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객 니즈에 맞춘 다양한 서비스를 도입해 단순한 편의점을 넘어 '서비스 플랫폼'으로서의 역할을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



