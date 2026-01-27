본문 바로가기
롯데홈쇼핑, 앱 개편 효과 톡톡…매출·방문자 수 늘었다

권재희기자

입력2026.01.27 08:41

'체크인100', '콘텐츠홈' 론칭·개편
'체크인100' 일평균 방문자 1만 명…'콘텐츠홈' 체류 시간 60%, 방문자 수 40% 증가

롯데홈쇼핑, 앱 개편 효과 톡톡…매출·방문자 수 늘었다
롯데홈쇼핑은 모바일 애플리케이션(앱) 개편 이후 일평균 방문자 수와 매출, 체류 시간이 늘었다고 27일 밝혔다. 고객 경험 중심 쇼핑 경험을 강화한 영향으로 풀이된다.


롯데홈쇼핑의 이번 모바일 앱 개편은 고객 편의성을 높이고, 쇼핑 과정 전반의 이용 흐름 개선에 초점을 맞췄다. 고객의 실제 소비 패턴과 콘텐츠 이용 행태를 분석해 원하는 상품을 빠르게 찾고, 프로그램 및 콘텐츠 관련 소통이 쉽도록 화면 구성을 재정비했다. 웹진, 숏폼, 커뮤니티 등 참여형 콘텐츠를 확대해 고객이 트렌드와 브랜드 정보를 살펴보는 과정에서 관심 있는 상품을 자연스럽게 탐색할 수 있도록 했다.

새롭게 선보인 큐레이션관 '체크인100'은 매주 2회 레포츠, 식품, 리빙, 패션, 뷰티, 잡화 등 주요 카테고리별 트렌드와 인기 브랜드 100곳을 선정해 브랜드별 대표 상품을 제안한다.


'오늘의 브랜드', '브랜드 인기 상품', '트렌드 브랜드', '주목해야 할 브랜드', '숏폼으로 만나보는 브랜드 소식' 등 웹진 형식으로 구성해 고객이 한눈에 흐름을 파악할 수 있도록 했다.


TV 방송 프로그램 전용 공간인 '콘텐츠홈'도 시청, 구매, 소통을 유기적으로 연결한 경험형 쇼핑구조로 재편했다. '엘쇼', '최유라쇼', '요즘쇼핑 유리네' 등 대표 프로그램별 판매 상품, 혜택, 고객 의견을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다. 고객 문의 중심이던 게시판을 출연진, 제작진과 소통하는 커뮤니티 공간으로 확대해 리뷰와 일상 공유까지 가능하도록 했다.

개편 효과는 매출 상승과 방문자 수 및 고객 체류 시간 증가 등으로 이어졌다.


롯데홈쇼핑 관계자는 "새롭게 선보인 큐레이션관 '체크인100'은 오픈 20일 만에 일평균 방문자 수는 1만 명을 기록, 누적 주문액도 40억원을 돌파했다"며 "'콘텐츠홈' 역시 고객 체류 시간 60% 이상, 이용자 수 역시 40% 이상 증가했다"고 말했다.


향후 롯데홈쇼핑은 이번 개편을 시작으로 고객이 모바일 앱을 이용하는 과정에서 느끼는 불편을 줄이고, 고객 편의 중심의 서비스를 지속해서 선보여 나갈 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
