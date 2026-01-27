신세계푸드, ‘베키아에누보’ 샌드위치 年판매량 500만개 돌파

‘냉동 샌드위치’ 1위 굳히기… 지난해 판매량 195% 증가

이마트 트레이더스·컬리 등 주요 판매 채널서 1위

신세계 푸드의 '베키아에누보' 냉동 샌드위치. 신세계푸드 제공. AD 원본보기 아이콘

신세계푸드의 '베키아에누보' 냉동 샌드위치가 소비자들의 입맛을 사로잡으며 가파른 성장세를 보이고 있다.

27일 신세계푸드에 따르면 지난해 '베키아에누보' 냉동 샌드위치 8종의 판매량은 2024년 대비 195% 증가하고 연간 판매량 500만개(패키지 기준)를 돌파했다. 특히 대표 제품인 '바질치즈 치아바타 샌드위치'는 이마트 트레이더스에서 월평균 4만개 이상 판매되며 출시 이후 5년 연속 냉동 샌드위치 판매순위 1위를 기록하고 있다.

글로벌 시장조사기관 모더 인텔리전스는 지난해 글로벌 냉동 베이커리 시장은 약 338억 1000만 달러에서 2031년 약 453억 5000만 달러로 성장할 것으로 전망되며 연평균 성장률은 5.2%에 이를 것이라고 분석했다.

이 같은 성장 배경에는 원재료 가격 상승과 외식 물가 인상에 따른 소비구조 변화와 맞물려 있다. 수년간 베이커리 제품 가격 인상이 이어지며 이른바 '빵플레이션(빵+인플레이션)' 현상이 굳어진 가운데, 합리적인 가격에 보관과 활용이 용이한 냉동 샌드위치를 대안 소비재로 선택하는 소비자가 늘고 있다는 분석이다.

실제 '베키아에누보' 냉동 샌드위치는 에어프라이어나 오븐으로 8~9분만 조리하면 전문점 수준의 샌드위치를 즐길 수 있다. 또한 1만원대 가격으로 샌드위치 3~4개를 구매할 수 있어 가성비가 뛰어나다. 특히 원재료의 맛과 식감을 최대한 살리는 '풀리 프리징(Fully Freezing)' 기술을 적용해 장기간으로 냉동 보관하더라도 맛과 품질이 충분히 유지되는 것이 특징이다.

신세계푸드는 냉동 샌드위치 시장이 가정에서의 소비를 넘어 카페, 베이커리 등 B2B 채널로 확대될 것으로 보고, 원물 차별화와 고급화를 중심으로 라인업을 확대하며 시장 공략에 적극적으로 나선다는 방침이다.

신세계푸드 관계자는 "가정용과 B2B 시장에서 아우르는 차별화된 제품을 선보이며 시장을 확대하는 리딩 제품으로서의 입지를 강화해 갈 것"이라고 했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



