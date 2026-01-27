한·캐 정재계 유력인사 30명이 한자리에…조·방·원 협력 '맞손'

한경협 주최 '제3차 韓·캐나다 CEO 대화'

대통령 특사 캐나다 방문 계기 사절단 파견

잠수함·에너지·핵심광물 등 전략산업 협력 논의

한국과 캐나다를 대표하는 주요 정·재계 인사 30여명이 한 자리에 모여 조선·방산·에너지 등 양국의 전략 산업 협력을 강화하기 위한 방안을 논의했다. 강훈식 비서실장이 대통령 특사로 김정관 산업통상부 장관과 함께 캐나다를 방문하면서 마련된 자리다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 26일(현지시간) 캐나다기업연합회(BCC)와 함께 '제3차 한국·캐나다 CEO 대화'를 주최했다. 이날 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 열린 '한-캐 산업협력 포럼'의 2부 행사다.

이번 행사는 대통령 특사로 캐나다를 방문한 강훈식 비서실장과 김정관 산업통상부 장관, 필립 제닝스 캐나다 혁신과학경제개발부 차관과 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관 등 양국 정부 인사와 고위급 기업인이 참여한 가운데 진행됐다. 또 한국의 12개 기업, 캐나다 9개 기업 최고경영자(CEO)급이 참석해 첨단·전략산업 분야에서 양국 간 경제협력 전망에 대한 견해를 나눴다.

한국 측에서는 김창범 한경협 부회장을 비롯해 장재훈 현대차 부회장, 김동관 한화 부회장, 김희철 한화오션 대표, 손재일 한화시스템 사장, 주원호 HD현대중공업 사장, 엄기천 포스코퓨처엠 사장, 정무경 고려아연 사장, 이현수 LIG넥스원 사장, 김윤태 에코프로이노베이션 사장, 구본승 KTE 사장, 이혁재 LG에너지솔루션 북미총괄 등 글로벌 공급망을 주도하는 핵심 전략기업이 자리를 함께했다.

캐나다 측에서는 골디 하이더 BCC CEO, 케빈 스트레인 선 라이프 파이낸셜 CEO, 캐나다 대표브랜드 루츠의 메간 로치 CEO를 비롯해 CAE(항공우주), 에어 캐나다(항공), 클린 그리드 애틀랜틱(에너지), 캔두 에너지(원자력), MDA 스페이스(항공우주), 해치(컨설팅) 등 각 산업을 대표하는 주요 기업의 CEO들이 나왔다.

이번 행사는 양국 정부 인사가 참석한 가운데 경제 안보 동맹의 중요성을 공유하고, 우리 기업의 현지 진출을 위한 전략적 공감대를 형성했다는 점에서 의미가 있다.

김창범 한경협 상근부회장은 개회사를 통해 "세계 경제는 지정학적 리스크의 상시화와 공급망 재편이 가속화되는 새로운 산업 질서 재편의 전환기를 맞고 있다"며 "한국과 캐나다가 단순한 교역 파트너가 아닌 산업과 안보, 공급망 분야의 전략적 파트너 관계로 나아가야 한다"고 강조했다. 특히 그는 방위산업, 핵심 광물, 에너지를 양국 파트너십의 3대 핵심축으로 꼽으며, 이러한 전략 분야의 공조를 바탕으로 한-캐 경제협력을 단순한 비즈니스를 넘어선 안보ㆍ동맹 차원으로 격상시켜야 한다고 짚었다.

공동주최자골디 하이더 BCC CEO는 "최근 양국 간의 협력관계는 교역을 넘어 공급망과 첨단기술을 아우르는 전략적 경제 파트너십으로 진화해오고 있다"며 "불확실한 글로벌 경제 환경 속에서 함께 생존하고, 성장하기 위해서는 산업 전반을 아우르는 양국의 협력이 필수적"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



