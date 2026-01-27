머스크 발언에 반대 베팅해 수천만원 수익…美서 예측시장 인기

머스크 발언 실현 여부 놓고 예측투자 확산

"머스크, 매일 새로운 화제 만들어"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 돌출적인 언행이 실현될지 여부를 놓고 돈을 거는 '예측 투자'가 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있다.

26일(현지시간) 미국의 예측시장 플랫폼 폴리마켓에는 "머스크가 라이언에어(유럽 최대 저가항공사)를 인수할까?", "머스크가 2027년 전에 조만상자(trillionaire)가 될까?", "머스크가 샘 올트먼(오픈AI CEO) 상대 소송에서 승소할까?", "머스크가 2027년 이전에 대통령 출마를 선언할까?" 등 머스크를 둘러싼 다양한 주제가 올라와 있다. 사이트 이용자들은 해당 질문에 대해 동의 또는 반대쪽에 배팅하고, 예측이 맞을 경우 시장에서 형성된 배당률에 따라 수익을 배분받는다.

가장 최근 올라온 "머스크가 라이언에어를 인수할까?"라는 항목의 경우, 마이클 오리어리 라이언에어 CEO의 공개 비판에 발끈한 머스크가 엑스(X·옛 트위터)에서 "라이언에어를 인수하는 데 얼마나 들까?" 등의 발언을 이어가면서 등장했다. 현재 이 주제에는 총 200만달러(약 28억9000만원)가 넘는 금액이 걸려 있는데, 인수 가능성을 점치는 비율은 4% 수준에 불과하다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미 NBC 방송은 최근 많은 투자자가 머스크의 발언과 반대되는 쪽에 배팅해 큰 수익을 올리는 사례가 늘고 있다고 전했다. 머스크가 수년간 사회관계망서비스(SNS)와 팟캐스트, 테슬라 실적 발표 등을 통해 과장된 발언을 이어온 점이 '반대 예측' 투자의 인기를 키우고 있다는 분석이다. NBC는 "예측 시장의 인기가 높아지면서 머스크 허풍의 정확성이 실시간으로 시험대에 오르고 있다"고 평가했다.

베팅 참여자인 데이비드 벤수산 또한 머스크 관련 예측 시장 등에 참여해 지난 23일 기준 폴리마켓 누적 수익 순위에서 51위에 올랐다. 그는 지난해 여름 도널드 트럼프 미국 대통령과의 갈등 과정에서 머스크가 신당을 창당할지 여부를 놓고 '창당하지 않을 것'에 약 1만달러(약 1500만원)를 베팅해 10% 수익을 올린 것으로 전해졌다.

벤수산은 머스크나 테슬라 관련 12개 예측 시장에 참가해 현재까지 약 3만6000달러(약 5200만원)가 넘는 수익을 벌어들였다. 그는 자신이 머스크의 팬은 아니라며 "확실한 팬층이 존재하는 만큼, 그들로부터 조금이라도 수익을 얻을 수 있다면 기쁘게 베팅한다"고 말했다.

폴리마켓과 또 다른 예측 플랫폼 칼시는 모두 새로운 예측 주제를 관리하는 전담 인력을 두고 있지만, 주제 아이디어는 종종 이용자 제안에서 나오기도 한다고 밝혔다. 예측 시장을 연구하는 콜먼 스트럼프 웨이크포레스트대 경제학 교수는 "예측 시장은 뉴스가 끊이지 않는 이슈에 민감하게 반응하는데, 일론 머스크는 거의 매일 새로운 화제를 만들어내는 인물"이라고 설명했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>