동작구, 중·고생 540명에 강남인강 수강료 지원

김민진기자

입력2026.01.27 08:16

선착순 지원…최대 전액 무료

서울 동작구(구청장 박일하)가 관내 중·고등학생 및 N수생을 둔 가구를 대상으로 강남인강 수강료를 지원한다. 신청은 26일부터 동작구 홈페이지 통합예약시스템에서 선착순 540명을 모집한다.

강남인강 수강권 할인 지원 사업 홍보 포스터. 동작구 제공.

일반 가구는 연 수강료 4만5000원 중 3만5000원을 지원받아 1만원만 부담하면 된다. 모집 인원은 350명이다. 두 자녀 가구(150명)와 세 자녀 이상 가구(40명)는 전액 무료로 이용할 수 있다. 단, '다둥이 행복카드' 소지 가구만 해당한다. 수급자, 차상위, 장애인, 한부모, 유공자 가구는 상시 신청이 가능하며 전액 무료다.


수강료를 지원받으면 1년간 중·고등부 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 5개 과목 강의를 무제한으로 들을 수 있다. 지원은 1인당 연 1회 가능하며 사업은 2027년 12월 31일까지 운영된다.

이번 사업은 지난 13일 동작구와 강남구가 체결한 '강남인강 공동이용 협약'에 따라 추진됐다. 대상자별 할인번호 및 이용 관련 사항은 개별 문자로 안내될 예정이다.


박일하 동작구청장은 "이번 강남인강 수강료 지원사업을 통해 학생들이 양질의 교육 콘텐츠를 부담없이 이용할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 교육격차 해소를 위한 지원을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.


수강료 지원 관련 문의는 동작구청 교육정책팀(02-820-9189), 강의 관련 문의는 강남인강 고객센터(1577-9100).




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
