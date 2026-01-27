본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

이해찬 前총리 시신, 인천공항 도착…김민석·정청래 등 영접

전영주기자

입력2026.01.27 08:14

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

계류장서 영접인사들의 간단한 행사
운구차량 서울대병원 장례식장 향해

베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 국내로 운구됐다.


이 전 총리의 시신을 싣고 베트남 호찌민 떤선녓 국제공항을 출발한 대한항공 KE476편 항공기는 4시간30분 만인 이날 오전 6시53분께 인천국제공항에 착륙했다.

26일(현지시간) 베트남 호찌민 떤선녓 국제공항에 도착한 이해찬 전 국무총리의 관이 대형 태극기에 감싸인 채 운구되고 있다. 김현 더불어민주당 의원실

26일(현지시간) 베트남 호찌민 떤선녓 국제공항에 도착한 이해찬 전 국무총리의 관이 대형 태극기에 감싸인 채 운구되고 있다. 김현 더불어민주당 의원실

AD
원본보기 아이콘

유가족과 대통령 정무특별보좌관인 더불어민주당 조정식 의원, 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등도 함께 한국에 도착했다.


상임 장례위원장을 맡은 김민석 국무총리를 비롯해 정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표 등 민주당 지도부는 오전 6시께 공항에 도착해 기다리다 고인의 귀국을 맞이했다.


인천공항 제2터미널에 도착한 이 전 총리의 시신은 계류장에서 영접 인사들의 간단한 행사를 마친 뒤 화물터미널을 거치지 않고 운구 차량을 통해 서울대병원 장례식장으로 향했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

머스크 발언에 반대 베팅해 수천만원 수익…美서 예측시장 인기

식탁 압박하는 에그플레이션…미국산 신선란 해법될까?

새로운 이슈 보기