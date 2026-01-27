거창군, 신년 기자간담회서 군정 방향·성과 브리핑

서부 경남 거점도시 도약, 인구

복지·관광 아우르는 미래 경쟁력 확보



경남 거창군은 군청 상황실에서 출입 기자란 등 언론인 40여 명을 초청해 '2026 병오년 신년 언론인 간담회'를 개최했다고 27일 밝혔다.

간담회는 구인모 군수가 지난해 주요 성과를 돌아보고, 2026년 군정이 나아갈 방향과 10대 역점 사업을 직접 브리핑한 뒤 질의응답을 갖는 순으로 진행됐다.

군은 지난해 국·도비 공모사업에서 72건 1758억원을 확보하고, 59개 분야 수상으로 23억원의 상금을 거두며 거창의 행정 역량을 대내외에 입증했다.

거창군 2026 신년 언론인 간담회 진행 현장 사진. AD 원본보기 아이콘

특히 인구 위기 속에서도 경남도 내 군부 중 인구, 청년인구, 혼인율, 출생률 지표에서 1위를 굳건히 지켜냈으며, 이를 바탕으로 고령친화도시에 이어 대한민국 최초로 청년 친화도 시와 여성친화도시에 동시 지정되는 성과를 냈다. 이와 함께 거창 화장시설 '천상 공원'과 '거창 형 의료복지타운'의 착공, 교육 발전 특구 시범사업 등 굵직한 지역 현안들을 차질 없이 추진했다.

2026년에는 '더 큰 거창'을 만들기 위한 10대 역점 사업을 추진한다. 주요 내용으로는 ▲거창 의료복지타운 ▲화장시설 '천상 공원' ▲청년 친화 도시사업 ▲2026 거창방문의 해 ▲김천리 자연재해 위험 개선지구 정비사업 ▲스마트농업 육성지구 ▲거창 첨단 일반산업단지 ▲거창 아트갤러리 ▲2027년 경남도민체육대회 개최 준비 ▲거창 양수발전소 유치 등에 행정력을 집중할 계획이다.

또한 2026년 '거창방문의 해'를 맞아 관광객 1000만명 시대를 열기 위해 거창 창포원 국가 정원 도약, 영·호남 산마루 숲길 조성 및 산림 레포츠파크 마운틴 코스터 개장 등 체류형 치유관광 인프라를 확고히 구축할 계획이다. 미래형 사과원 특화단지 고도화와 첨단 일반산업단지 전용 IC 설치 등 경제 성장 동력 확보에도 매진할 계획이다.

구인모 군수는 "지난 한 해 성원해 주신 군민과 언론인 여러분 덕분에 거창은 대한민국 대표 모델 도시로 나아가고 있다"며 "새해에도 군민의 작은 목소리 하나하나를 정책에 담아내는 현장 중심의 소통 행정으로, 군민 모두가 일상에서 행복을 체감할 수 있는 거창을 만드는 데 매진하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>