강릉시, 기후위기 대응 ‘물 안보’ 강화…3대 축 중심 용수 공급 기반 확충

취수원 다변화·정수역량 확충·관망정비로

안정적 수돗물 공급 기반 강화

강원도 강릉시는 기후변화로 인한 가뭄 위험에 선제적으로 대응하고, 시민에게 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하기 위해, 취수원 다변화·정수역량 확충·관망정비를 3대 축으로 공급 기반을 강화한다.

동해시청 전경. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

우선, 특정 수원 의존도를 낮추기 위해 대체수원 확보 사업을 추진 중이다. 대표적으로 연곡 지하수저류댐 설치사업은 2023년 6월 사업 확정 이후 2024년 3월 환경부·한국수자원공사와 협약을 체결하고 본격 추진 중이다.

해당 사업은 2025년 12월 공사에 착공하였으며, 2027년 12월 준공 시 하루 1만8000t 규모의 원수 확보가 가능해 돌발·극한가뭄 상황에서도 안정적인 수원 확보 기반을 갖추게 된다.

아울러 중·장기 대체수원 정책도 병행 추진해 장래 물 수요와 기후 리스크에 대응할 계획이다. 특히 영동지역 해수담수화 도입 타당성 조사는 기후에너지환경부에서 국가 차원의 중·장기 물안보 전략으로, 영동권 광역망의 안정적 대체수원으로 활용되기를 기대하고 있다. 이와 함께 남대천 지하수저류댐 설치사업과 연곡-홍제 송수관로 복선화(수도정비기본계획 반영) 등도 단계적으로 추진한다.

또한, 시는 취수된 원수를 안정적으로 정수할 수 있도록 정수장 시설 개선과 공급 능력 확충도 추진한다. 현재 하루 1만 4,800톤을 공급 중인 연곡정수장은 기존 노후 시설을 현대화하고, 공급 능력 확대를 위하여 1만5200t 증설을 추진해, 총 3만 톤 정수능력 확보를 목표로 사업을 추진하고 있다.

시는 토지 보상을 완료하고, 2025년 12월 기본 및 실시설계용역에 착수했으며, 2029년 사업 완료에 총력을 기울이고 있다. 또한 홍제정수장 노후 시설 교체와 수질관리 강화를 통해 시민이 안심할 수 있는 깨끗한 수돗물 공급 기반을 지속 보강한다.

이와 함께 노후 상수도관망 정비와 유수율 개선을 통해 수돗물 공급의 안정성을 높이는 데에도 속도를 내고 있다. 두산동·노암동·포남동 일원을 대상으로 총사업비 약 384억원을 투입해 총연장 37.4㎞ 규모의 노후 상수도관로를 6개년에 걸쳐 단계적으로 정비할 계획이다. 해당 사업은 2025년 12월 12일 기본 및 실시설계용역에 착수했으며, 2027년 상반기 착공을 목표로 설계 및 행정절차를 차질 없이 추진하고 있다.

강릉시 관계자는 "취수원 다변화와 정수역량 확충, 관망정비를 3대 축으로 체계적으로 추진해 가뭄 등 기후변화에도 흔들리지 않는 공급체계를 만들겠다"며 "앞으로도 시민들이 안심하고 사용할 수 있는 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>