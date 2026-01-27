GC녹십자, 알리글로 효과에 최대 실적…7년 만에 4분기 흑자 전환

연매출 1조9913억원·영업이익 691억원

GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 163,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 161,500 2026.01.27 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"녹십자, 체질개선 확인…성장 옵션은 확대"[클릭 e종목]"녹십자, 알리글로 美 성과로 적자 탈출"[클릭 e종목]"녹십자, 알리글로 매출 급증에 4분기 컨센서스 상회…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 가 만성 부진의 상징이었던 4분기 실적을 7년 만에 흑자로 돌려세우며 실적 체질 개선의 분기점을 찍었다. 고마진 혈액제제의 미국 매출이 빠르게 확대되면서 연간 실적 역시 창사 이래 최대치를 기록했다.

GC녹십자는 26일 공시를 통해 연결재무제표 기준 2025년 매출이 1조 9913억원으로 전년 대비 18.5% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 691억원으로 전년 대비 두 배 이상 늘었다. 매출과 수익성 모두 뚜렷한 개선 흐름을 보였다는 평가다.

GC녹십자 본사 이미지. GC녹십자 AD 원본보기 아이콘

특히 4분기 실적 반전이 눈에 띈다. 지난해 4분기 매출은 4978억원, 영업이익은 46억원으로 집계됐다. 독감 백신 매출 감소와 연구개발비 집행이 겹치며 2018년 이후 매년 4분기 영업적자를 기록해왔던 구조에서 벗어난 것이다.

실적 개선의 핵심 동력은 정맥주사용 면역글로불린 제제 '알리글로'다. 알리글로는 2024년 미국 식품의약국(FDA) 시판 허가를 받은 이후 미국 시장에서 빠르게 점유율을 넓히고 있다. 지난해 미국 매출은 1억 600만달러(약 1531억원)를 웃돌았다.

기존 주력 제품들도 외형 성장을 이어갔다. 헌터증후군 치료제 '헌터라제'는 지난해 매출 744억원으로 전년 대비 약 20% 증가하며 최대 실적을 냈다. 수두백신 '배리셀라' 역시 매출 321억원으로 전년 대비 두 배 수준으로 확대됐다.

별도 기준으로는 혈장분획제제가 5602억원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 백신제제 3006억원, 처방의약품 4798억원, 일반의약품 및 소비자헬스케어 1197억원 순이었다. 해외 혈장 사업도 점진적인 개선 흐름을 보였다. 지난해 초 인수한 미국 ABO플라즈마는 4분기 들어 적자 폭을 크게 줄였다.

연결 대상 자회사들의 실적도 전반적으로 안정됐다. GC셀은 매출 1655억원을 기록하며 적자 폭을 31% 줄였다. GC녹십자웰빙은 매출 1647억원, 영업이익 173억원으로 주력 사업 중심의 수익 구조를 유지했다. GC셀의 당기순이익에는 과거 합병 과정에서 인식된 영업권 공정가치 평가가 반영됐지만 현금 유출이 없는 일회성 회계 처리라는 게 회사 측 설명이다.

GC녹십자 관계자는 "견고한 당사 기존사업과 함께 자회사의 수익성 개선이 이루어지며 올해도 지속적인 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>