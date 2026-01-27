최태원 회장 "SK하이닉스, 시총 2000조로"…HBM, 우연 아니었다

신간 '슈퍼모멘텀'서 미래 청사진 언급

하이닉스 인수 뒤엔 최태원 결단

HBM ‘타이밍의 승리’…"AI 붐에 준비돼 있었다"

"SK하이닉스는 지금보다 10배는 더 커져야 한다. 몇 년 후면 목표 시가총액을 1000조원, 2000조원으로 더 높여 잡을 것이다."

최태원 SK그룹 회장이 26일 출간된 책 '슈퍼 모멘텀'을 통해 SK하이닉스의 미래 청사진을 이같이 밝혔다. 최 회장은 "지난 10년이 하이닉스를 전장에서 싸울 수 있는 수준으로 만드는 여정이었다면, 앞으로의 10년은 싸움의 전장을 바꿀 것"이라며 "인공지능(AI) 붐을 트리거 삼아 글로벌 중앙 무대로 진출시켜 '진짜 회사를 바꿨다'는 평가를 듣고 싶다"는 의지를 피력했다.

최태원 대한상공회의소 회장이 지난달 5일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '제4회 한국은행-대한상공회의소 세미나, AI 기반의 성장과 혁신'에 참석해 이창용 한국은행 총재와 특별대담 하고 있다. 2025.12.5

13조에서 536조로…그룹 위상 바꾼 '신의 한 수'

SK하이닉스는 현재 SK그룹 전체 영업이익의 약 80%를 책임지는 핵심축이다. 2011년 인수 당시 13조원에 불과했던 시총은 현재 약 536조원까지 수직 상승하며 코스피 시장 시총 2위 자리를 굳건히 지키고 있다. 내수 기업 꼬리표를 떼지 못했던 SK그룹은 하이닉스 인수를 기점으로 매출의 90% 이상을 글로벌 수출에서 올리는 명실상부한 글로벌 기업으로 도약했다는 평가를 받는다.

이 같은 성장 뒤에는 최 회장의 과감한 결단이 있었다. 인수 당시 그룹 내부에서는 "매년 수조 원의 투자가 필요한 장치 산업은 위험하다", "SK텔레콤마저 부실해질 수 있다"는 우려가 극심했다. 그러나 최 회장은 글로벌 반도체 지형의 변화를 읽고 "내가 밀고 가겠다"며 정면 돌파를 선택했다.

특히 최 회장은 채권단의 강한 반대를 무릅쓰고 '신주 인수' 방식을 관철시켰다. 인수 대금이 채권단에게 흘러가는 구주 매입 대신 하이닉스로 직접 흘러 들어가 연구개발(R&D)과 시설 투자의 '마중물'이 되도록 한 것이다. 이 전략은 하이닉스가 불황기에도 선제적 투자를 이어가도록 해 향후 압도적 이익을 낼 수 있는 체력을 만드는 결정적 계기가 됐다.

'100:1 미팅'과 HBM의 전략적 승리

인수 후 경영 통합(PMI) 과정도 파격적이었다. 최 회장은 2012년 여름휴가를 반납하고 이천 공장에 머물며 임원 100명과 일대일로 만나 1~2시간씩 경청하는 '100시간 릴레이 인터뷰'를 진행했다. 그는 이 과정에서 하이닉스 특유의 '독한 야성'을 발견했다. 최 회장은 "이를 그룹 전체의 DNA로 이식하는 동시에, 하이닉스 내부의 고질적인 문제를 스스로 해결하도록 독려했다"고 언급했다.

최근 글로벌 시장을 선도 중인 고대역폭메모리(HBM)의 성과 역시 철저한 전략적 접근의 산물임을 강조했다. 최 회장은 엔비디아, TSMC와의 'AI 삼각 동맹' 구축 과정을 언급하며, 하이닉스가 AI 시장의 시그널을 누구보다 빠르게 포착했음을 밝혔다.

그는 "고객사의 주문이 변하는 찰나를 실시간으로 포착했다"며, "엔비디아가 HBM을 요청했을 때 하이닉스는 이미 준비가 되어 있었고, 그 타이밍을 놓치지 않았다"고 회고했다. 단순히 운이 좋았던 것이 아니라, 시장의 변화를 예견한 준비와 적기 투자가 결합된 결과라는 분석이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>