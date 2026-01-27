본문 바로가기
'실내 파크골프 성지' 영등포구, 브라이튼 여의도에 6타석 파크골프장

김민진기자

입력2026.01.27 07:57

'여의도 브라이튼 스포츠 라운지' 개관
200평 규모 요가·필라테스도

서울 영등포구(구청장 최호권)가 여의도 도심에 6타석 규모의 대형 실내 파크골프장을 조성하고 다음 달 2일부터 본격 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.

여의도 브라이튼 스포츠 라운지 내부 실내 파크골프장. 영등포구 제공.

구는 옛 여의도 MBC 부지에 건립된 여의도 브라이튼 오피스텔동 3층에 약 200평 규모의 '여의도 브라이튼 스포츠 라운지'를 조성했다. 스포츠 라운지에는 관내 최대 규모 실내 파크골프장이 생겨 날씨와 계절에 관계없이 이용할 수 있게 됐다.


실내 파크골프장은 6타석으로 조성됐으며, 평일 오전 7시부터 밤 9시까지, 토요일은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 주중에는 하루 6타임, 토요일은 4타임이며 타임당 이용 시간은 1시간 50분이다. 이용료는 타석당 구민 1만2000원, 타 구 주민은 2만원이다.

해당 시설은 지난 12일부터 시범 운영을 거쳐 약 2주간 250여 명이 이용하는 등 높은 호응을 얻었다. 구는 이용자 의견을 반영해 이용 편의성과 운영 방식을 점검했다.


스포츠 라운지는 파크골프장 외에도 다목적 프로그램실을 갖춰 요가, 필라테스, 댄스, 발레 등 다양한 생활체육 프로그램도 운영한다. 시설 개관식은 오는 29일 오후 4시에 열린다.


구는 여의도에 이어 대림3동 새마을금고 2층에 실내 파크골프장 6호점(3타석)을 새롭게 조성해 오는 30일 개관식을 연다. 올해 대림3유수지 종합체육시설 내 추가 조성까지 완료되면 관내 실내 파크골프장은 총 7개소 25타석으로 확대된다.

최호권 영등포구청장은 "바쁜 일상 속에서도 구민들이 집 가까운 곳에서 부담 없이 운동할 수 있도록 체육 인프라를 지속적으로 확충해 삶의 질을 높여나가겠다"고 밝혔다.

여의도 브라이튼 스포츠 라운지 내부 다목적 프로그램실. 영등포구 제공.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr
