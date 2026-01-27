본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

고양시, 설 연휴 ‘장사시설 비상근무’ 돌입…안전한 성묘 지원

이종구기자

입력2026.01.27 07:49

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사전점검으로 교통 안전 대책 등 마련
안전하고 편안한 성묘 지원

경기 고양특례시(시장 이동환)는 민족 고유의 명절인 설을 맞아 설 연휴 기간 동안 귀성객과 추모객들이 장사시설을 편리하게 이용할 수 있도록 비상근무를 실시한다고 27일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

이에 앞서 시는 2월 2일부터 6일까지 5일간 장사시설 총 25개소(묘지 14개소. 봉안시설 9개소, 수목장림 2개소)에 대한 사전점검을 집중적으로 실시한다.


사전점검에서는 △ 추모객을 위한 교통 및 주차장 확보 대책 △ 추모객을 위한 대기 공간 및 편의시설 운영 상황 △ 장사시설 관리대장 비치 및 작성 여부 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다.

설 연휴 기간(2월 14일~18일)에는 비상대책반을 운영해 관내 장사시설 관리자와 공조 체계를 유지해 불편 사항 발생 시, 신속하게 현장 조치할 계획이다.


시는 앞으로도 매년 명절마다 특별 대책을 수립해 장사시설을 찾는 시민들이 안전하고 편안하게 성묘하고 추모할 수 있도록 철저하게 준비하고 운영해 나간다는 방침이다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

머스크 발언에 반대 베팅해 수천만원 수익…美서 예측시장 인기

식탁 압박하는 에그플레이션…미국산 신선란 해법될까?

새로운 이슈 보기