본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산-타이베이 잇는 15년 비행… 에어부산, 하늘길 키웠다

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.27 09:08

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국적사 최초 취항 이후 누적 230만명 수송… 3월부터 하루 3회 운항 확대

에어부산이 부산과 타이베이를 잇는 하늘길 개설 15주년을 맞았다.


지역 항공사가 연 해외 노선이 어느덧 김해공항을 대표하는 국제노선으로 자리 잡았다는 평가다.

에어부산(대표 정병섭)은 27일 부산~타이베이 노선 취항 15주년을 맞이했다고 전했다. 이 노선은 2011년 1월 국적 항공사 최초로 취항, 지난해까지 약 1만3000여 편을 운항해 누적 탑승객 230만여명을 수송했다.


부산∼타이베이 노선은 취항 초기 매일 1회 운항으로 시작했지만, 꾸준한 수요 증가에 힘입어 2016년 3월부터 매일 2회로 증편됐다. 이후 현재까지 안정적인 운항을 이어오며 김해공항의 핵심 국제노선 중 하나로 성장했다.


특히 이 노선은 에어부산이 국적사 가운데 가장 먼저 개설한 이후, 현재는 국적사와 외항사를 포함해 총 8개 항공사가 운항하는 경쟁 노선으로 확대됐다. 그럼에도 불구하고 에어부산은 지난해 평균 90%를 웃도는 높은 탑승률을 기록하며 경쟁력을 입증했다.

눈에 띄는 점은 현지 수요다. 지난해 부산~타이베이 노선의 현지발 전체 탑승객 가운데 대만 국적 이용객 비중은 60%를 넘어섰다. 같은 대만권 노선인 가오슝발까지 포함하면 현지발 전체 탑승객의 약 70%가 대만 국적 이용객인 것으로 나타났다. 여행객뿐 아니라 왕래가 잦은 화교, 각종 교류 단체, 한류 열풍에 따른 인바운드 대만 관광객 수요까지 흡수하며 노선 경쟁력을 키워왔다는 분석이다.


이는 노선 개설 당시 부산과 대만 간 잠재 수요를 선제적으로 판단한 에어부산의 전략이 주효했다는 평가로 이어진다. 지역과 지역을 직접 연결하는 항공 노선이 단순한 이동 수단을 넘어 교류와 관광, 경제 활성화로까지 확장된 셈이다.


에어부산 관계자는 "15년 전 에어부산이 선도한 노선 개설이 부산과 대만을 오가는 인적·문화적 교류 확대는 물론 지역 관광과 경제 활성화로 이어졌다는 점에서 감회가 남다르다"며 "안전 운항을 기반으로 지역과 지역을 잇는 항공 교통 그 이상의 상징적 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


에어부산은 현재 김해공항에서 부산~타이베이 노선을 매일 2회 운항 중이며, 오는 3월부터는 하루 3회로 증편해 운항을 확대할 예정이다.

애어부산 타이베이 노선 탑승객 수.

애어부산 타이베이 노선 탑승객 수.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

37분 매진이 부른 글로벌 파장…멕시코 대통령도 BTS 추가 공연 요청

머스크 발언에 반대 베팅해 수천만원 수익…美서 예측시장 인기

이해찬 前총리 시신, 인천공항 도착…김민석·정청래 등 영접

새로운 이슈 보기