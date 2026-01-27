본문 바로가기
냉동 한파에 '경기 기후보험' 지급 급증…진단비와 위로금 지원

이영규기자

입력2026.01.27 07:12

시계아이콘00분 35초 소요
경기도가 도민 건강을 위해 가입한 '경기 기후보험' 청구와 지급이 계속되는 한파에 따른 한랭질환과 빙판길 낙상 등으로 증가하고 있다.


경기 기후보험은 폭염뿐 아니라 한파·폭설 등 겨울철 기후위험으로 발생한 한랭질환과 기후재해 사고에 대해 진단비와 위로금을 지원하는 경기도의 정책 사업이다.

27일 경기도에 따르면 한랭질환에 따른 기후보험 지급 건수는 지난해 11월 1명, 12월 10명에서 본격적인 추위가 시작된 올해 1월 급증해 23일 기준 69명으로 한 달간 6배 넘게 늘었다.


기후보험 신청이 시작됐던 지난해 4월부터 11월까지 46건이었던 사고위로금 지급건수 역시 대설과 한파 등의 영향으로 12월 48건, 올해 1월 1~23일 89건으로 증가했다.


경기도의 '경기 기후보험 청구 안내' 포스터

경기도의 '경기 기후보험 청구 안내' 포스터

한랭질환은 한파에 따른 동상, 저체온증 등이 해당하며 사고위로금은 낙상으로 인한 상해 발생 시 지급된다.

박대근 경기도 환경보건안전과장은 "겨울철 한랭질환이나 빙판길 사고 등 기후재해 피해가 발생한 경우 경기 기후보험을 통해 지원받을 수 있다"며 "피해를 본 도민들은 보험 청구 가능 여부를 확인해 제도를 적극 활용해 달라"고 말했다.


경기 기후보험은 한랭질환(저체온증, 동상 등) 진단 시 진단비 10만원을, 한파나 폭설로 인해 4주 이상 상해 진단 시(기상특보 일에 한함) 사고위로금 30만원을 지급한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
