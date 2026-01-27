나토 총장 "유럽은 미국 없이 방어할 수 없어"

마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 유럽 일각에서 제기되는 독자방위론에 "유럽은 미국 없이 스스로 방어할 수 없다"고 반박했다.

26일(현지시간) AFP·로이터통신에 따르면 뤼터 사무총장은 이날 유럽의회에 출석해 "누군가 여기서 유럽연합 또는 유럽 전체가 미국 없이 스스로 방어할 수 있다고 생각한다면 계속 꿈꾸라"며 "그럴 수는 없다"고 말했다.

뤼터 사무총장은 유럽에 계속 강력한 미국 재래식 군대가 주둔하고 핵우산도 제공될 것이라고 말했다. 그러면서 독자방위론에 대해 "푸틴(러시아 대통령)이 좋아할 테니 다시 생각해보라"고 했다.

나토에 속한 유럽 여러 나라에서는 지난해부터 영국과 프랑스의 핵우산 공유를 비롯한 독자방위 아이디어가 나왔다. 이같은 목소리는 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 합병 시도로 더 커졌다.

안드리우스 쿠빌리우스 유럽연합(EU) 방위·우주 담당 집행위원은 지난 11일 유럽이 10만명 규모의 상설군 창설을 검토해야 한다고 주장했다. 울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 전날 SVT방송에 출연해 "유럽판 나토를 구축해야 한다"고 말했다.

뤼터 사무총장은 그러나 유럽이 자체 핵역량을 구축하려면 수십억 유로(수조원)가 들고 국방비로 국내총생산(GDP)의 10％가 필요하다고 주장했다. 트럼프 대통령은 지난해 나토 회원국에 GDP의 5％를 국방비로 지출하라고 압박해 관철했다.

뤼터 사무총장은 "그 시나리오에서 우리 자유의 최종적 보증인, 미국 핵우산을 잃게 될 것"이라며 "그럼 행운을 빈다"고 냉소했다.





