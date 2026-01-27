트럼프, 미네소타에 '국경차르' 파견…비난 고조에 진화 시도

보비노 국경순찰대장 시위 진압 비난받아

'국경차르' 톰 호먼이 상황 지위할듯

미국 백악관 국경 차르 톰 호먼 AD 원본보기 아이콘

미네소타주에서 격화되고 있는 반정부 시위를 통제하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 이민문제 총괄 책임자인 톰 호먼을 미네소타주에 파견한다.

트럼프 대통령은 26일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "오늘 밤 톰 호먼을 미네소타로 파견한다. 그는 이 지역에 관여해오지 않았지만, 현지의 많은 인사들을 잘 알고 좋아한다"고 적었다. 이어 "톰은 강경하지만, 공정하다. 그리고 그는 나에게 직접 보고할 것"이라고 덧붙였다.

이같은 결정은 미네소타에서 이민단속 작전을 이끄는 그레고리 보비노 국경순찰대장의 단속 방식이 잔혹하고 폭력적이라는 비판을 받는 것과 무관치 않아 보인다.

보비노 대장은 전날 미니애폴리스에서 국경순찰대원의 총격에 37세 미국인 간호사 알렉스 프레티가 숨지자 '피해자는 프레티가 아니라 내 대원들'이라고 주장해 논란의 중심에 섰다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 트럼프 대통령의 호먼 파견 결정 직후 X(옛 트위터)에 "호먼은 미네소타 현장에서 최악 범죄를 저지른 불법 이민자 체포를 계속하기 위해 이민세관단속국(ICE) 작전을 관리할 것"이라며 보비노 대장의 역할을 호먼이 대신하거나 지원할 것이라는 점을 시사했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>