방산+광물+AI '묶음 판매'…숨가쁜 캐나다 잠수함 수주전

토론토서 한·캐 산업협력 포럼·CEO 대화

철강·우주·AI·희토류 6건 MOU 체결

60조원급 잠수함 사업 수주 겨냥

현대·한화·HD현대중공업 등 참여



한국이 캐나다의 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주를 본격 추진하면서 첨단산업 협력을 결합한 '패키지형 산업외교'가 가동되고 있다. 정부와 재계가 총동원된 가운데 철강·우주·AI·희토류 개발 등 양국 전략산업 전반에서 협력 의제가 확대되는 모습이다.

산업통상부는 26일(현지시간) 토론토 파크 하얏트 호텔에서 '한·캐 산업협력 포럼'을 개최했다. 포럼은 1부 '한·캐 자동차 산업협력 포럼'과 2부 '한·캐 CEO 대화'로 진행됐으며, 우리 측에서는 강훈식 대통령실 비서실장, 김정관 산업부 장관, 이용철 방위사업청장 등이, 캐나다 측에서는 필립 제닝스 혁신과학경제개발부 차관과 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관 등이 참석했다.

양측은 전기차·자율주행 등 미래 모빌리티 분야에서의 협력 확대 방안을 논의했다. 김 장관은 "자동차 산업은 양국을 관통하는 핵심 기간산업"이라며 "양국 업계가 함께 기회를 모색하고 성장할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

이번 포럼 계기에 철강, 방산·우주, AI, 첨단센서, 희토류 개발 등 6건의 양국 기업 간 MOU가 체결됐다. 체결 기업은 ▲한화오션·Algoma Steel(철강) ▲한화시스템·Telesat·MDA(저궤도 위성) ▲한화오션·한화시스템·Cohere(AI) ▲한화시스템·PVLabs(첨단센서) ▲포스코인터내셔널·Torngat Metals(희토류 개발)이다. 정부는 협력을 통해 공급망 안정화·현지 생산 연계·기술 개발까지 산업 생태계 단위의 협력이 강화될 것으로 기대하고 있다.

이어 한국경제인협회와 캐나다 기업연합회(Business Council of Canada)가 주최한 제3차 '한·캐 CEO 대화'에는 양국 21개 기업 CEO급이 참석해 전략산업 협력 방향을 논의했다. 김 장관은 이 자리에서 "캐나다는 신뢰할 수 있는 핵심 파트너"라며 "공급망 안정성 강화와 상호 일자리 창출, 글로벌 경쟁력 제고에 중요한 발판이 될 것"이라고 했다.

토론토에서 진행된 산업 협력 행보는 한국이 캐나다의 차세대 잠수함 사업 수주전에 뛰어든 흐름과 맞물려 주목된다. 캐나다는 노후한 빅토리아급을 대체하기 위해 최대 12척, 약 60조원 규모의 잠수함 도입 사업을 추진 중이며, 한국은 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄을 중심으로 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 경쟁하고 있다.

김 장관과 강 실장, 재계 대표단이 총 출동한 것도 이 사업과 관련한 외교·산업 패키지 지원 성격이 짙다는 평가다. 외신도 한국 대표단 행보를 두고 "잠수함 사업 수주전을 위한 고위급 로비"라고 전했다.

정부 관계자는 "잠수함을 포함한 전략산업 협력은 단순한 방산 수주가 아니라 공급망·기술·투자까지 엮인 종합적 패키지 성격"이라며 "캐나다의 광물·에너지 자원과 한국의 제조·방산 역량이 맞물릴 여지가 크다"고 설명했다. 업계에서는 한·캐 협력이 희토류·배터리광물 등 핵심자원 확보로 확장되면서 북미 공급망 내 한국 기업 입지에도 영향을 줄 것으로 보고 있다.

잠수함 사업자 선정은 이르면 올해 상반기에 윤곽이 나올 전망이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



