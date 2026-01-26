본문 바로가기
"내가 부끄러웠다"…한국인은 지나친 등산로 쓰레기 홀로 치운 외국인

김현정기자

입력2026.01.26 20:51

인천 부평구 홈페이지 '칭찬합시다' 사연 제보
"외국인, 영하권 날씨에 땅속 쓰레기 치워"
작성자 "무관심했던 자신이 부끄러웠다"

영하의 추운 날씨에도 주말마다 산에 묻힌 쓰레기를 묵묵히 치워온 외국인의 사연이 뒤늦게 알려졌다.


외국인 A씨가 인천 부평구에 위치한 산에서 쓰레기를 치우고 있는 모습. 부평구청 홈페이지 캡처

26일 인천시 부평구에 따르면 지난 19일 구청 홈페이지 '칭찬합시다' 게시판에는 '저 자신이 부끄러웠던 아침'이라는 제목의 글이 게시됐다.

20년째 이 지역에 거주 중이라는 작성자는 지난 17일 오전 산곡동 장수산 등산로 입구에서 땅속에 묻힌 쓰레기를 파내고 있던 미국인 A씨를 목격했다. 기상청 기록상 이날 부평구 최저기온은 영하 3도였다.


작성자는 "A씨가 입구에 이미 한 무더기의 쓰레기를 모아둔 채 계속해서 다른 쓰레기를 잡아당기고 있었다"며 "귀와 볼이 새빨갛게 얼어 보기 안타까울 정도였다"고 당시 상황을 전했다.


대화 결과 A씨는 2024년 입국해 인근 아파트에 거주하며 서울 강남의 직장으로 출근하는 평범한 회사원이었다.

외국인 A씨가 산에서 수거해 모아둔 쓰레기. 부평구청 홈페이지 캡처

그는 환경 관련 종사자가 아님에도 주말마다 산을 찾아 폐비닐, 플라스틱 통, 고무장화 등 자연 분해가 어려운 생활 폐기물을 수거해 온 것으로 파악됐다.


A씨는 "쓰레기를 모아두면 친구들이 구청에 신고해 수거해 간다"고 말한 것으로 전해졌다.


작성자는 "동네에 살면서도 무관심했던 자신이 한없이 부끄러웠다"며 "A씨와 연락처를 교환하고 다음에는 꼭 동참하겠다고 약속했다"고 밝혔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
