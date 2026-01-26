본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경복대, 전국 전문대·일반대 중 '취업률 1위'

이영규기자

입력2026.01.26 19:25

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경복대학교가 2025년 대학 취업률 정보공시 기준 전국 및 수도권 전문대학, 일반대학에서 모두 취업률 1위를 기록했다.


경복대는 교육부와 한국교육개발원 발표 '2025년 취업률 정보공시 자료'에서 졸업생 1000명 이상 수도권 33개 전문대학 중 취업률 1위를 기록했다. 또 졸업생 1000명 이상 전국 61개 전문대학 중에서도 1위에 올랐다.

특히 졸업생 1000명 이상 수도권 47개 일반대학과 전국 115개 일반대학과의 취업률 비교에서도 1위를 차지했다.


이는 현장 맞춤형 교육체계와 산업체 연계 중심 교육 운영이 결실을 본 것으로 경복대는 분석했다.


경복대는 실습 중심 교육을 강화하기 위해 간호·보건, 디자인, 반려동물, 드론 등 다양한 분야에 걸쳐 총 108개의 실습실과 센터를 운영하고 있다.

경복대학교 전경

경복대학교 전경

AD
원본보기 아이콘

또한 수도권 최대 규모인 8400여 산업체와 산학협력 네트워크를 구축해 학생들에게 현장 실습 및 취업 연계를 실질적으로 지원하고 있다.


전지용 경복대 총장은 "이번 취업률 전국 1위 성과는 학생 중심의 교육과정과 끊임없는 취업 지원 노력이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 시대 변화에 맞춘 직업교육 혁신과 산학협력을 통해 사회가 요구하는 실무형 전문 인재를 양성해 나가겠다"고 말했다.


경복대는 앞으로도 ▲AI기반XR시뮬레이션콘텐츠 전문기술석사과정 ▲디지털트윈연구원 운영 ▲6T 산업 중심 인재 양성 등의 미래 교육 전략을 통해 교육 경쟁력과 취업 성과를 동시에 제고할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신학기 노트북 한대가 500만원? 실화냐!

"다시는 삿포로 안와"…홋카이도 기록적 폭설에 7000명 발 묶여

"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

'레벨4 무인 로보택시' 연내 서울 도심 달린다

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

"자만할 때 아니다"…이재용의 경고

새로운 이슈 보기