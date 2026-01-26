민주당 경남도당 "6월 지선 때 부울경 행정통합도 … 도지사 결단하라"

더불어민주당 경남도당이 부울경 행정통합을 더는 미룰 수 없다며 경남도에 빠른 결단을 촉구했다.

민주당 경남도당은 26일 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부울경 행정통합은 지금 결단하지 않으면 기회는 다시 오지 않는다"라며 부울경 행정통합을 빠르게 추진해야 한다고 했다.

도당은 "부울경 행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 수도권 일극 체제를 극복하고 지역소멸의 위기에서 대응하기 위한 시대적 과제"라며 "이재명 정부가 추진하는 5극3특을 통한 국가균형발전 전략의 핵심 과제이자 동남권을 대한민국 제2의 성장축으로 세우기 위한 국가전략이다"고 강조했다.

또 "이 대통령이 지난 22일 울산 타운홀 미팅에서 부울경 행정통합에 대한 명확하고도 강한 추진 의지를 직접 밝혔으니, 이제 남은 건 지역의 책임 있는 응답"이라고 했다.

더불어민주당 경남도당이 부울경 행정통합의 조속한 추진을 위한 도지사 결단을 촉구하고 있다. 이세령 기자

이들은 "행정통합 주도권을 누가 쥐느냐에 따라 부울경이 확보할 수 있는 권한과 재정의 규모가 근본적으로 달라진다"라고 했다.

"부울경이 선제적으로 행정통합을 추진하고 명확한 비전과 사회적 합의를 만들어내면, 중앙정부에 단순한 재정 지원뿐 아니라 연방정부에 준하는 수준의 광역자치권과 재정 자율권을 당당히 요구할 수 있는 정치적 정당성을 갖게 된다"고 했다.

도당은 정부 예산 34조원이 투입될 예정이었던 부울경 특별연합 출범이 무산되면서 그에 따른 정부 예산과 국가전략 사업이 다른 시도로 넘어갔다고 주장했다.

그러면서 행정통합 추진을 주장한 박완수 도지사를 향해 "또다시 4년을 허비하면 이미 행정통합을 추진하거나 광역 협력을 완성한 다른 지역과의 격차는 되돌릴 수 없을 만큼 벌어지고, 부울경은 배분을 기다리는 주변부 지역으로 전락하게 될 것"이라고 했다.

또 "부울경 행정통합은 더는 검토와 지연의 대상이 될 수 없다"며 "지금 필요한 건 여론 뒤에 숨는 행정이 아닌 주도적으로 판을 만들고 중앙정부에 권한과 재정을 요구하는 책임 정치"라고 했다.

도당은 "6월 지방선거와 동시에 부울경 행정통합을 추진하기엔 물리적으로 한계가 있다"라며 지방선거 전 행정통합 추진을 주장했다.

의회 동의보다 주민투표를 통해 행정통합을 결정하는 것에 대해서는 공감했다.

그러면서 박 도지사에게 부울경 행정통합에 대한 명확한 찬반 입장을 밝히고 행정통합 추진을 위한 구체적 일정과 로드맵을 제시하라고 촉구했다.

앞서 경남도당은 지난 20일 부산시의회에서 부산시당, 울산도당과 함께 공동기자회견을 열고 오는 6월 지방선거가 통합의 적기라며 속도전을 내세웠다.





영남취재본부 이세령 기자



