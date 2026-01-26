화순팜, 2025년 매출 '61억 원' 달성

상생 유통혁신의 결실

전남 화순군은 26일 대표 농·특산물 유통브랜드 '화순팜'이 2025년 최종 61억 8,000만 원의 매출을 기록해 목표였던 50억 원보다 11억 8,000만 원을 초과 달성했다고 밝혔다.

특히 화순군은 전국 지자체 중 최초로 B2B2C(기업-소비자-플랫폼) 융합형 공공 쇼핑몰 모델을 도입해 농가소득 증대와 군민 체감형 유통혁신을 동시에 이끌며 주목받고 있다.

군은 작년 초부터 농가소득 증대와 소비자 신뢰 확보를 목표로 소비자 맞춤형 유통채널 구축과 화순팜 시스템 개편을 추진해 왔다.

소비자 구매 데이터를 분석한 맞춤형 상품 추천 서비스, 기업·단체 대량 구매 전용 채널 개설, SNS 공동구매 및 기획세트 출시 등 다양한 전략으로 '농민에게는 안정적 판로를, 소비자에게는 합리적 선택을' 제공했다.

또 화순사랑상품권 간편결제와 '화순팜 e-선물카드' 도입으로 지역화폐와 디지털 소비가 연계되는 새로운 상생 소비문화를 만들어냈다. 이러한 노력은 농가에는 소득 증가로, 군민에게는 실질적인 혜택으로, 지역에는 경제 활력으로 이어지며 화순팜의 폭발적 성장세를 견인했다.

화순팜은 공공 쇼핑몰임에도 민간 수준의 기획력과 유연성을 갖춰 지속적인 상품 품질 향상과 마케팅 확대로 전국 단위 브랜드 경쟁력을 확보하고 있다.

안진환 농촌활력과장은 "화순팜의 성과는 농민과 군민이 함께 만든 결과"라며, 농민의 노력이 정당하게 보상받고, 군민이 우리 농산물을 자랑스럽게 소비할 수 있도록 앞으로도 현장에서 답을 찾겠다"라고 말했다.

화순군은 이번 성과를 발판으로 올해는 연 매출 70억 원 달성을 목표로 신규 판로 개척과 온라인 유통 강화에 속도를 낼 계획이다. 앞으로도 화순팜을 중심으로 농가·기업·군민이 함께 웃는 상생 경제 구조를 확대해 '농업이 살아있는 디지털 유통도시, 화순'을 실현해 나갈 방침이다.





