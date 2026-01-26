본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

유튜버 구제역, 인터넷방송 BJ 등 명예훼손 혐의로 징역 2년

김현정기자

입력2026.01.26 18:00

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유튜브 채널서 허위내용 방송
이근 전 대위·방송인 등 명예훼손

유튜버 쯔양(본명 박정원)을 협박해 돈을 뜯어낸 혐의로 재판에 넘겨진 유튜버 구제역(본명 이준희)이 명예훼손 혐의로 실형을 추가 선고받았다.


수원지법 형사11단독 김수정 부장판사는 26일 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 기소된 이 씨에게 징역 2년과 벌금 1500만원을 선고했다.

유튜버 쯔양의 약점을 빌미로 쯔양측으로부터 돈을 받은 혐의를 받는 유튜버 구제역(본명 이준희)이 2024년 7월15일 서울 중앙지검 청사로 들어가고 있다.

유튜버 쯔양의 약점을 빌미로 쯔양측으로부터 돈을 받은 혐의를 받는 유튜버 구제역(본명 이준희)이 2024년 7월15일 서울 중앙지검 청사로 들어가고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이 씨는 2022년부터 2024년까지 자신의 유튜브 채널에서 이근 전 해군 대위, 유명 방송인, 인터넷 방송 BJ 등 다수에 대한 허위 사실을 유포해 명예를 훼손하고 모욕한 혐의를 받고 있다.


재판부는 "피고인은 상대방의 성생활이나 범죄 전력 등 민감한 사항을 제대로 취재하지 않고 사실관계를 왜곡해 방송했다"며 "일반인의 신상도 거리낌 없이 공개해 피해자들의 일상을 파괴했다"고 질타했다. 이어 "범행이 악질적임에도 공소사실을 부인하며 반성하지 않고, 심지어 '유튜브 예능 기법'이라는 납득하기 어려운 주장을 폈다"고 지적했다.


양형 이유에 대해서는 "유튜브상에 법이 없는 것처럼 행동해 엄중한 처벌이 필요하다"며 "여러 차례 반성문을 냈으나 피해자의 고통에 대한 공감보다는 자기연민과 변명으로 일관했다"고 설명했다.

다만 재판부는 일부 피해자에 대한 혐의는 무죄를 선고하고, 피해자가 처벌을 원치 않은 사안에 대해서는 공소를 기각했다.


이와 별개로 이 씨는 쯔양을 협박해 5500만원을 갈취한 혐의(공갈 등)로 기소돼 지난해 9월 항소심에서 징역 3년을 선고받고 상고심을 진행 중이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신학기 노트북 한대가 500만원? 실화냐!

"다시는 삿포로 안와"…홋카이도 기록적 폭설에 7000명 발 묶여

"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

'레벨4 무인 로보택시' 연내 서울 도심 달린다

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

"자만할 때 아니다"…이재용의 경고

새로운 이슈 보기