본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

티웨이항공, 비발디파크와 제휴 할인 프로모션 진행

최영찬기자

입력2026.01.26 17:39

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해외 노선 이용 고객 대상 비발디파크 30% 할인 혜택 등

티웨이항공이 오는 3월2일까지 겨울 레저 명소인 비발디파크와 제휴 할인 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.



티웨이항공

티웨이항공

AD
원본보기 아이콘

이번 프로모션은 티웨이항공 ▲싱가포르 ▲대만 ▲홍콩 노선 을 이용하는 고객을 대상으로 다양한 할인 혜택을 제공한다.


할인 혜택으로는 ▲비발디파크 스키&보드 리프트권 ▲스노위랜드 입장권 ▲장비 렌탈 등 30% 등이 포함됐다. 비발디파크 매표소 방문 후 티웨이항공 예약 인증 시 할인받을 수 있다. 인증 서류 및 자세한 참여 방법은 티웨이항공 홈페이지의 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

비발디파크는 강원도 홍천에 위치한 국내 대표 겨울 레저 리조트로 ▲스키장 ▲스노우파크 ▲리조트 숙박 시설을 한 곳에서 즐길 수 있는 종합 휴양 공간이다. 겨울 시즌에는 최신 설비를 갖춘 스키장과 눈썰매장, 다양한 장비 렌탈 서비스가 제공돼 초보자도 편리하게 겨울 스포츠를 즐길 수 있다.


한편, 티웨이항공은 최근 대명소노그룹과 다양한 이벤트와 제휴 프로모션을 지속적으로 진행하며 시너지를 극대화하고 있다.


티웨이항공 관계자는 "올겨울 비발디파크와 제휴를 통해 고객분들이 항공권 혜택에 더해 국내 겨울 레저까지 풍성한 서비스를 누릴 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 안전운항을 최우선으로 하여 고객 만족을 위한 다양한 프로모션을 선보일 계획이다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신학기 노트북 한대가 500만원? 실화냐!

"다시는 삿포로 안와"…홋카이도 기록적 폭설에 7000명 발 묶여

"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

'레벨4 무인 로보택시' 연내 서울 도심 달린다

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

"자만할 때 아니다"…이재용의 경고

새로운 이슈 보기