티웨이항공, 비발디파크와 제휴 할인 프로모션 진행

해외 노선 이용 고객 대상 비발디파크 30% 할인 혜택 등

티웨이항공이 오는 3월2일까지 겨울 레저 명소인 비발디파크와 제휴 할인 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.







이번 프로모션은 티웨이항공 ▲싱가포르 ▲대만 ▲홍콩 노선 을 이용하는 고객을 대상으로 다양한 할인 혜택을 제공한다.

할인 혜택으로는 ▲비발디파크 스키&보드 리프트권 ▲스노위랜드 입장권 ▲장비 렌탈 등 30% 등이 포함됐다. 비발디파크 매표소 방문 후 티웨이항공 예약 인증 시 할인받을 수 있다. 인증 서류 및 자세한 참여 방법은 티웨이항공 홈페이지의 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

비발디파크는 강원도 홍천에 위치한 국내 대표 겨울 레저 리조트로 ▲스키장 ▲스노우파크 ▲리조트 숙박 시설을 한 곳에서 즐길 수 있는 종합 휴양 공간이다. 겨울 시즌에는 최신 설비를 갖춘 스키장과 눈썰매장, 다양한 장비 렌탈 서비스가 제공돼 초보자도 편리하게 겨울 스포츠를 즐길 수 있다.

한편, 티웨이항공은 최근 대명소노그룹과 다양한 이벤트와 제휴 프로모션을 지속적으로 진행하며 시너지를 극대화하고 있다.

티웨이항공 관계자는 "올겨울 비발디파크와 제휴를 통해 고객분들이 항공권 혜택에 더해 국내 겨울 레저까지 풍성한 서비스를 누릴 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 안전운항을 최우선으로 하여 고객 만족을 위한 다양한 프로모션을 선보일 계획이다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>